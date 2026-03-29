97 બોલમાં 229 રન... IPLમાં ડબલ સેન્ચુરીનો અસંભવ રેકોર્ડ, વિકેટની ભીખ માંગતા રહ્યા બોલરો
Unbreakable Cricket Record : IPL 2026ની શરૂઆત શાનદાર રીતે થઈ. પહેલી જ મેચમાં રેકોર્ડનો વરસાદ જોવા મળ્યો, પરંતુ આજે અમે તમને એક એવા IPL રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે હજુ પણ અતૂટ છે. એક ધમાકેદાર 'ડબલ સેન્ચુરી' જેને તોડવી તો દૂરની વાત બરાબરી કરવી પણ લગભગ અશક્ય છે.
Unbreakable Cricket Record : IPL 2026નો ફીવર ભારતમાં છવાઈ ગયો છે. 28 માર્ચે રમાયેલી પહેલી મેચ ચાહકો માટે પૈસા વસૂલ મેચ હતી. RCBએ હૈદરાબાદને 6 વિકેટથી હરાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. જોકે, અમે તમને IPLના એક એવા રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જેને તોડવાનું તો દૂરની વાત, તેની બરાબરી કરવી પણ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ રેકોર્ડમાં બે બેટ્સમેનોએ સંયુક્ત રીતે હાંસલ કરેલી એક અનોખી ડબલ સેન્ચુરીનો સમાવેશ થાય છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી કોઈ આ રેકોર્ડ સુધી પહોંચી પણ શક્યું નથી.
RCB vs GG મેચમાં થયો ચમત્કાર
2016માં RCB ટીમ ગુજરાત લાયન્સ સામે ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં મેદાનમાં ઉતરી હતી. તે મેચમાં બે RCB બેટ્સમેનોએ વિજયની કહાની લખી હતી. આ જોડીએ રનનો એટલો મોટો પહાડ બનાવ્યો હતો કે આખી ટીમ પણ આટલા મોટા સ્કોર સુધી પહોંચવા માટે સંઘર્ષ કરી રહી હતી. આ ચમત્કારિક રેકોર્ડ પણ આ જ મેચમાં બન્યો હતો.
વિકેટની ભીખ માંગતા રહ્યા બોલરો
આ રેકોર્ડ IPL 2026 બન્યો હતો. તે સમયની RCBની સૌથી પ્રખ્યાત જોડી વિરાટ કોહલી અને એબી ડી વિલિયર્સે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ રેકોર્ડ આઈપીએલના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ભાગીદારી તરીકે સ્થાપિત છે. બંને બેટ્સમેનોએ ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત લાયન્સના બોલિંગ આક્રમણને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખ્યું. બોલરો વિકેટની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા.
97 બોલમાં 229 રન
વિરાટ કોહલી અને એબી ડી વિલિયર્સ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ પાર્ટનરશિપનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. આ મેચમાં બંનેએ મળીને માત્ર 97 બોલમાં 229 રનની પાર્ટનરશિપ નોંધાવી. કેપ્ટન તરીકે રમતા વિરાટ કોહલીએ 55 બોલમાં 109 રનની ઇનિંગ રમી. તેની ઇનિંગમાં 5 ચોગ્ગા અને 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન એબી ડી વિલિયર્સે 52 બોલમાં 129 રન ફટકાર્યા. જેમાં 12 છગ્ગા અને 10 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 215 રન સાથે IPLના ઇતિહાસની બીજા ક્રમની સૌથી મોટી પાર્ટનરશિપ પણ આ જોડીના નામે છે.
