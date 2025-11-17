Prev
95 વર્ષ બાદ ધરાશાયી થશે ટેસ્ટ ક્રિકેટનો આ મહારેકોર્ડ... 220 રન બનતા જ બદલાઈ જશે ઇતિહાસ, બ્રેડમેનના આંકડાઓ પર લાગશે 'ગ્રહણ'

Unbreakable Cricket Record: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની 5 ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ક્રિકેટ ફેન્સની નજર પ્રસિદ્ધ એશેઝ સિરીઝ પર છે. આ દરમિયાન સ્ટીવ સ્મિથ, જો રૂટ, બેન સ્ટોક્સ જેવા દિગ્ગજો જોવા મળશે. એશેઝમાં ઘણા રેકોર્ડ પણ તૂટવાના છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:46 PM IST

Unbreakable Cricket Record: ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની 5 ટેસ્ટ મેચોની સિરીઝ 21 નવેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ક્રિકેટ ફેન્સની નજર પ્રસિદ્ધ એશેઝ સિરીઝ પર છે. આ દરમિયાન સ્ટીવ સ્મિથ, જો રૂટ, બેન સ્ટોક્સ જેવા દિગ્ગજો જોવા મળશે. એશિઝમાં ઘણા રેકોર્ડ પણ તૂટવાના છે. સ્મિથ એશેઝમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંથી એક છે. આ વખતે તે પેટ કમિન્સની ગેરહાજરીમાં પ્રથમ ટેસ્ટમાં કેપ્ટનશીપ પણ કરશે. આવી સ્થિતિમાં તેના પર રન બનાવવાની સાથે-સાથે ટીમને સારી રીતે સંભાળવાની જવાબદારી પણ હશે.

સ્મિથના નિશાના પર દિગ્ગજોનો રેકોર્ડ
સ્ટીવ સ્મિથ આગામી સિઝનમાં એક મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરવા જઈ રહ્યો છે. સ્ટીવ સ્મિથ ઇંગ્લેન્ડ-ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચોમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બીજો બેટ્સમેન બનવાની નજીક છે. જો સ્મિથ 220 રન બનાવી લે છે, તો પૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન કેપ્ટન એલેન બોર્ડર અને ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર જેક હોબ્સના રેકોર્ડને તોડી નાખશે. સ્મિથે ઇંગ્લિશ ટીમ સામે 37 મેચ રમી છે અને આ દરમિયાન 3417 રન બનાવ્યા છે. તેની એવરેજ 56.01ની રહી છે. સ્મિથે 12 સદી અને 13 અડધી સદી ફટકારી છે.

ત્રણ દિગ્ગજોનો રેકોર્ડ
ઓસ્ટ્રેલિયા-ઇંગ્લેન્ડ મેચમાં સૌથી વધુ રન ડોન બ્રેડમેને બનાવ્યા છે. તેમણે 37 મેચોમાં 89.78ની એવરેજથી 5028 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેમણે 19 સદી અને 12 અડધી સદી ફટકારી છે. ઇંગ્લેન્ડના જેક હોબ્સના નામે 41 મેચોમાં 54.26ની એવરેજથી 3636 રન છે. તેમના ખાતામાં 12 સદી અને 15 અડધી સદી છે. એલેન બોર્ડરની વાત કરીએ તો તેમણે 47 મેચોમાં 56.31ની એવરેજથી 3548 રન બનાવ્યા છે. તેમના નામે 8 સદી અને 13 અડધી સદી છે. જો સ્મિથ 220 રન બનાવી લે છે, તો એકસાથે હોબ્સ અને બોર્ડરને પાછળ છોડી દેશે. ત્યારબાદ બ્રેડમેનની નજીક પહોંચી જશે.

એક વધુ સિદ્ધિ હાંસલ કરશે સ્મિથ
ઓસ્ટ્રેલિયા-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચોમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારવાની વાત કરીએ તો, આ રેકોર્ડ બ્રેડમેનના નામે છે. તેમણે 19 સદી ફટકારી છે. આ મામલે બીજા સ્થાને સ્મિથ અને હોબ્સ છે. બન્નેએ અત્યાર સુધીમાં 12-12 સદી ફટકારી છે. જો સ્મિથ આગામી સિઝનમાં એક પણ સદી ફટકારે છે, તો તે હોબ્સને પાછળ છોડી દેશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

