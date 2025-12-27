Prev
6, 6, 6, 6, 6, 6, 6... એક ઓવરમાં 7 છગ્ગાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ ખતરનાક ભારતીય બેટ્સમેને મચાવી હતી તબાહી

Unbreakable Cricket Records : એક ઓવરમાં સાત છગ્ગા મારવા એ થોડું વિચિત્ર લાગે છે, પણ એવું બન્યું છે. T20 ક્રિકેટમાં આ એક એવો વિશ્વ રેકોર્ડ છે જેને તોડવો અશક્ય છે. એક ઓવરમાં છ બોલ હોય છે અને સતત છ છગ્ગા અનેક વખત ફટકારવામાં આવ્યા છે, પરંતુ એક ઓવરમાં સાત છગ્ગા મારવાનો આ વિશ્વ રેકોર્ડ કેવી રીતે અને કોણે બનાવ્યો ? તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 27, 2025, 10:47 AM IST

Unbreakable Cricket Records : ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા એવા રેકોર્ડ બન્યા છે જેના પર પહેલી નજરે વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે. આ અદ્ભુત રેકોર્ડ્સમાં એક એવો રેકોર્ડ છે જેણે ક્રિકેટના નિયમો અને ચાહકોના વિચાર બંનેને ચોંકાવી દીધા છે. સામાન્ય રીતે, એક ઓવરમાં છ બોલ હોય છે અને દરેક બોલ પર ફક્ત એક જ છગ્ગો ફટકારી શકાય છે, જેનો અર્થ થાય છે મહત્તમ 6 છગ્ગા, પરંતુ કલ્પના કરો કે જો કોઈ બેટ્સમેન એક જ ઓવરમાં સતત સાત છગ્ગા ફટકારે. આ અશક્ય લાગે છે, પરંતુ એક ભારતીય બેટ્સમેને તેને વાસ્તવિકતા બનાવી છે. આ રેકોર્ડ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં નહીં, પરંતુ એક સ્થાનિક મેચમાં બન્યો હતો અને આજે પણ તેને ક્રિકેટના સૌથી અવિશ્વસનીય પરાક્રમોમાંનો એક માનવામાં આવે છે.

આ સિદ્ધિ કોણે હાંસલ કરી ?

એક ઓવરમાં સાત છગ્ગા મારવાનો આ વિશ્વ રેકોર્ડ ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડના નામે છે, જેણે 28 નવેમ્બર, 2022ના રોજ વિજય હજારે ટ્રોફીની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. આ રેકોર્ડ મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશ વચ્ચેની મેચમાં બન્યો હતો, જેમાં મહારાષ્ટ્રના ઓપનર રુતુરાજ ગાયકવાડે તબાહી મચાવી હતી, જેનાથી બધા સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા. યુપીના ડાબોડી સ્પિનર શિવ સિંહે ફેંકેલી ઓવરમાં તેણે સાત છગ્ગા ફટકાર્યા. શિવે તે ઓવરમાં નો-બોલ ફેંક્યો હતો. તે ઓવરમાં સાત બોલ પડ્યા હતા અને રુતુરાજે સતત સાત છગ્ગા ફટકાર્યા. આખી ઓવરમાં કુલ 43 રન બન્યા, જે એક રેકોર્ડ છે.

રુતુરાજે 16 છગ્ગા અને 10 ચોગ્ગા ફટકાર્યા

તે મેચ પણ ખાસ હતી કારણ કે રુતુરાજ ગાયકવાડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે 159 બોલમાં અણનમ 220 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 16 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઇનિંગ વિજય હજારે ટ્રોફીના ઇતિહાસમાં સૌથી યાદગાર ઇનિંગમાંની એક હતી. આ એ દિવસ હતો જ્યારે રુતુરાજે સાબિત કર્યું કે તે માત્ર ઘરેલુ ક્રિકેટનો જ નહીં પણ મોટા મંચનો ખેલાડી પણ છે. ત્યારબાદ તેને ટીમ ઈન્ડિયામાં તક મળી. તેણે T20 અને ODIમાં ડેબ્યૂ કર્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી ટેસ્ટ રમવાનું બાકી છે.

IPLમાં CSKનું નેતૃત્વ કરશે

સ્ટાર બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડ IPLમાં પોતાને સાબિત કરી ચૂક્યો છે અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનું નેતૃત્વ પણ કરી ચૂક્યો છે. હવે, બધાની નજર નવા વર્ષ 2026 પર છે, જ્યાં તે ફરી એકવાર સારું પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયન ટીમ ચેન્નાઈ તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેની 19મી સીઝન રમશે.

