ભારતીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પહેલીવાર બન્યું આવું, ભારતના સુપરસ્ટારે બનાવ્યો 'અતૂટ' રેકોર્ડ

India vs South Africa 1st T20 : ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની મજબૂત શરૂઆત કરી, 9 ડિસેમ્બરે કટકના બારાબતી સ્ટેડિયમ ખાતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 74 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને મેચ 101 રનથી જીતી લીધી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 10, 2025, 11:00 AM IST

India vs South Africa 1st T20 : ભારતે પ્રથમ ટી20માં દક્ષિણ આફ્રિકાને 74 રનમાં ઓલઆઉટ કરીને મેચ 101 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી લીધી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટે 175 રન બનાવ્યા. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાને 28 બોલમાં અણનમ 59 રન અને 2 ઓવરમાં 16 રન આપીને 1 વિકેટ લેવા બદલ પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

બુમરાહે 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી

હાર્દિકે મેચમાં પોતાનું શાનદાર પ્રદર્શન બતાવ્યું, તો બીજા એક સુપરસ્ટારે કંઈક એવું કર્યું જે ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગયું. જસપ્રીત બુમરાહે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં પોતાની 100 વિકેટ પૂર્ણ કરી. બુમરાહે 11મી ઓવરના બીજા બોલ પર મેચની પોતાની પહેલી વિકેટ લીધી. તેણે ડેવાલ્ડ બ્રેવિસને આઉટ કર્યો, જે 14 બોલમાં 22 રન બનાવીને સૂર્યકુમાર યાદવના હાથે કેચ આઉટ થયો. આ વિકેટ સાથે બુમરાહે ટી20માં 100 વિકેટનો આંકડો પાર કર્યો. આ ફોર્મેટમાં 100 વિકેટ લેનાર તે અર્શદીપ સિંહ પછી બીજો ભારતીય બોલર છે.

ભારતનો પ્રથમ બોલર

બુમરાહ 100 વિકેટ પૂર્ણ કરીને એક અનોખી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ભારત માટે ત્રણેય ફોર્મેટમાં 100 વિકેટ લેનાર પ્રથમ બોલર બન્યો છે. તેની પહેલા કોઈ બોલરે ટેસ્ટ, ODI અને T20માં ટીમ ઈન્ડિયા માટે 100 વિકેટ લીધી નહોતી. બુમરાહના નામે 52 ટેસ્ટમાં 234, 89 ODIમાં 149 અને 81 T20 મેચમાં 100 વિકેટ છે.

વિશ્વ ક્રિકેટમાં આવી પાંચમી ઘટના

એકંદર રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બુમરાહ ત્રણેય ફોર્મેટમાં 100 વિકેટ લેનાર વિશ્વનો પાંચમો બોલર બન્યો. તેની પહેલા ન્યુઝીલેન્ડનો ટિમ સાઉથી, શ્રીલંકાનો લસિથ મલિંગા, બાંગ્લાદેશનો શાકિબ અલ હસન અને પાકિસ્તાનના શાહીન શાહ આફ્રિદીએ આ કારનામું કર્યું છે.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Cricket Recordsjasprit bumrahUnbreakable Recordcricket history

