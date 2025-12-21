Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

U19 એશિયા કપ ફાઇનલમાં આવી છે ભારતની પ્લેઇંગ-11, પાકિસ્તાનને હરાવી 9મી વખત બનશે ચેમ્પિયન !

IND vs PAK U19 Asia Cup Final : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ACC અંડર-19 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ દુબઈમાં રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ત્યારે ભારતની પ્લેઇંગ-11 કેવી છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 21, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

U19 એશિયા કપ ફાઇનલમાં આવી છે ભારતની પ્લેઇંગ-11, પાકિસ્તાનને હરાવી 9મી વખત બનશે ચેમ્પિયન !

IND vs PAK U19 Asia Cup Final : દુબઈના ICC એકેડેમી ગ્રાઉન્ડ પર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ACC અંડર-19 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ મેચ રમાઈ રહી છે. ભારતીય અંડર-19 ટીમના કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ પાકિસ્તાન સામે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આયુષ મ્હાત્રેએ પાકિસ્તાનને પહેલા બેટિંગ આપી છે. 

ભારત પાસે 9મી વખત ટ્રોફી જીતવાની તક 

Add Zee News as a Preferred Source

આઠ વખતની અંડર-19 એશિયા કપ ચેમ્પિયન ભારત આવી હાઇ-વોલ્ટેજ મેચ રમવા માટે ટેવાયેલું છે. પાકિસ્તાનને હરાવીને ભારત પાસે 9મી અંડર-19 એશિયા કપ ટ્રોફી જીતવાની તક છે. અંડર-19 એશિયા કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ UAE સામેની પોતાની પહેલી મેચ 234 રનથી જીતી હતી. ત્યારબાદ તેઓએ પાકિસ્તાનને 90 રનથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ મલેશિયા સામે 315 રનની જીત સાથે સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તેણે શ્રીલંકાને 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું.

પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યું ?

અંડર-19 એશિયા કપમાં પાકિસ્તાને મલેશિયા સામેની પોતાની પહેલી મેચ 297 રનથી જીતી, ત્યારબાદ ભારત સામે 90 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યાર બાદ પાકિસ્તાને UAE સામે 70 રનથી જીત મેળવી સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યાં તેણે બાંગ્લાદેશને 8 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. ચાલો બંને ટીમોની પ્લેઈંગ ઈલેવન પર એક નજર કરીએ...

પ્લેઇંગ ઇલેવન

ભારતની U19 ટીમ: આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), કનિષ્ક ચૌહાણ, હેનીલ પટેલ, ખિલન પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન, કિશન કુમાર સિંહ.

પાકિસ્તાન U19 ટીમઃ સમીર મિન્હાસ, ઉસ્માન ખાન, અહેમદ હુસૈન, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), હમઝા ઝહૂર (વિકેટકીપર), હુઝૈફા અહસાન, નકાબ શફીક, મોહમ્મદ શાયાન, અલી રઝા, અબ્દુલ સુભાન, મોહમ્મદ સ્યામ.

ભારતની તાકાત અને નબળાઈ

આયુષ મ્હાત્રે અને વૈભવ સૂર્યવંશી સતત પ્રદર્શન કરી રહ્યા નથી, પરંતુ ભારત એ હકીકતથી સાંત્વના મેળવી શકે છે કે અન્ય બેટ્સમેન એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી અને અભિજ્ઞાન કુંડુ રન બનાવી રહ્યા છે. ટીમને ઝડપી બોલરો કિશન સિંહ અને દીપેશ દેવેન્દ્રનનો સાથ મળી રહ્યો છે, જ્યારે સ્પિનર ખિલન પટેલ અને કનિષ્ક ચૌહાણ પણ તેમનો સાથ આપી રહ્યા છે.

પાકિસ્તાનની તાકાત અને નબળાઈ

પાકિસ્તાનનો કેમ્પ સમીર મિન્હાસ પર ખૂબ આધાર રાખશે, જેણે ચાર મેચમાં 299 રન સાથે ટીમ માટે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. બોલિંગમાં ફાસ્ટ બોલર અબ્દુલ સુભાન ત્રણ મેચમાં 11 વિકેટ સાથે સૌથી સફળ બોલર રહ્યા છે, જ્યારે મોહમ્મદ સયામે અત્યાર સુધીમાં 8 વિકેટ લીધી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
U19 Asia CupAsia Cup 2025INDU19 vs PAKU19 Final

Trending news