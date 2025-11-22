Ind vs Pak: ફરી એકવાર થશે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, આ દિવસે રમાશે મેચ, શેડ્યૂલ જાહેર
India vs Pakistan : એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)એ આખરે અંડર-19 એશિયા કપ 2025 માટે સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ જાહેર કરી દીધું છે. આ ટુર્નામેન્ટ 12થી 21 ડિસેમ્બર દરમિયાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં રમાશે.
India vs Pakistan : ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર. એશિયા કપનો રોમાંચ ફરી એકવાર જોવા મળવાનો છે. ચાહકો ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના મહામુકાબલાના સાક્ષી બનશે. ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ટુર્નામેન્ટ એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) દ્વારા આયોજિત સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં રમાશે. આ એશિયા કપ અંડર-19 ટીમો માટે છે, જેમાં કુલ આઠ ટીમો ભાગ લેશે.
ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન પહેલાથી જ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE)માં યોજાનારા અંડર-19 એશિયા કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ ચૂક્યા છે. બાકીની ત્રણ ટીમોની પસંદગી ક્વોલિફાયર દ્વારા કરવામાં આવશે. આ ટુર્નામેન્ટ 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં રમાશે, કારણ કે તે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી 2026માં યોજાનાર અંડર-19 વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમો માટે એક મહત્વપૂર્ણ તૈયારી પ્લેટફોર્મ માનવામાં આવે છે.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ ક્યારે રમાશે ?
ભારત અને પાકિસ્તાનને એશિયા કપ અંડર-19માં એક જ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે ક્રિકેટ ચાહકોમાં ઉત્સાહ વધુ વધ્યો છે. ભારત તેની પહેલી મેચ 12 ડિસેમ્બરે રમશે, પરંતુ તેના પ્રતિસ્પર્ધીનો નિર્ણય ક્વોલિફાયર રાઉન્ડ પછી આવશે. પાકિસ્તાન સામેની તેની બીજી મેચ 14 ડિસેમ્બરે યોજાવાની છે. ચાહકો આ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
ગ્રુપ અને ટીમ પોઝિશન
- ગ્રુપ A - ભારત, પાકિસ્તાન અને બે ક્વોલિફાયર.
- ગ્રુપ B - બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, અફઘાનિસ્તાન અને એક ક્વોલિફાયર.
સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે ?
એશિયા કપ અંડર-19માં બંને સેમિફાઇનલ મેચ 19 ડિસેમ્બરે યોજાશે, જ્યારે ફાઇનલ 21 ડિસેમ્બરે રમાશે. યુએઈ દ્વારા આયોજિત આ ટુર્નામેન્ટ આઈસીસી એકેડેમી અને દુબઈના ધ સેવન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારતીય ટીમને દાવેદાર માનવામાં આવી રહી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ઉભરતા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી ભારતીય ટીમનો ભાગ બની શકે છે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.
