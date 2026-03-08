LIVE મેચમાં દુર્ઘટના! ખેલાડીના માથા પર બોલ વાગતા જ મેદાનમાં દોડધામ, તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાઈ

Prev
Zimbabwe Women's Player Admitted Hospital: ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમ વચ્ચે હાલમાં વનડે સિરીઝ રમાઈ રહી છે. બીજી વનડે મેચ દરમિયાન ઝિમ્બાબ્વેની એક ખેલાડી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી. લાઈવ મેચમાં માથા પર બોલ વાગ્યા બાદ તે મેદાન પર જ પડી ગઈ હતી, ત્યારબાદ તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 08, 2026, 07:03 PM IST

Zimbabwe Womens Player Admitted Hospital: ક્રિકેટની રમત ક્યારેક ખૂબ જ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમો વચ્ચે ચાલી રહેલી વનડે સિરીઝની બીજી મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેની ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. તેમની ઓપનિંગ બેટર કેલિસ નધલોવુ મેચ દરમિયાન ખરાબ રીતે ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી. તેના માથા પર બોલ વાગતા જ મેદાન પર અફરાતફરી મચી ગઈ હતી અને મેડિકલ ટીમ દ્વારા તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવી હતી.

લાઈવ મેચમાં લાગી ગંભીર ઈજા
ઝિમ્બાબ્વેની મહિલા ટીમ હાલ ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે. ટી20 સિરીઝ બાદ હાલમાં જ વનડે શ્રેણીની શરૂઆત થઈ છે. બીજી વનડે મેચ ડ્યુનેડિનના યુનિવર્સિટી ઓવલ ગ્રાઉન્ડમાં રમાઈ રહી હતી, જ્યાં ઝિમ્બાબ્વેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

આ મેચ દરમિયાન ઓપનર કેલિસ નધલોવુ ઈજાગ્રસ્ત થઈ હતી. ન્યૂઝીલેન્ડની ફાસ્ટ બોલર બ્રી એલિંગનો એક તેજ બાઉન્સર સીધો કેલિસના માથા પર વાગ્યો હતો. તે સમયે તે 12 રન પર બેટિંગ કરી રહી હતી. બોલ વાગતાની સાથે જ તે મેદાન પર ઢળી પડી હતી. મેડિકલ ટીમે તરત જ મેદાન પર આવી તેની તપાસ કરી અને સાવચેતીના ભાગરૂપે તેને હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવી હતી.

કોચે આપી અપડેટ
ઝિમ્બાબ્વેના કોચ કેટ ઈબ્રાહિમે કેલિસ નધલોવુની ઈજા અંગે અપડેટ આપતા જણાવ્યું કે, ઈજા બાદ તેના માથાનું સ્કેન કરવામાં આવ્યું છે અને હાલ તેની હાલત સ્થિર છે. જોકે, સ્કેનના સંપૂર્ણ રિપોર્ટ્સ આવવાના હજુ બાકી છે. કેલિસ મેદાનની બહાર ગયા બાદ **ટેન્ડાઈ મકુશા**ને સબસ્ટિટ્યૂટ ખેલાડી તરીકે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવી હતી.

ન્યૂઝીલેન્ડે ઝિમ્બાબ્વેને હરાવ્યું
બીજી વનડે મેચમાં ઝિમ્બાબ્વેની ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરતા માત્ર 102 રન બનાવી શકી હતી. જવાબમાં ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમે માત્ર 16.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું હતું અને 8 વિકેટે ભવ્ય વિજય મેળવ્યો હતો. કેપ્ટન **એમિલિયા કેર**ને 7 વિકેટ લેવા અને 45 રનની શાનદાર ઈનિંગ રમવા બદલ 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવી હતી.

