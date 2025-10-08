Prev
W, W, W, W, W...એક ઓવરમાં અડધી ટીમ આઉટ, ત્રણેય ફોર્મેટમાં હેટ્રિક લેનારા બોલરે બનાવ્યો અસંભવ રેકોર્ડ

Unbreakable Cricket Records : ભારતીય ક્રિકેટ ખેલાડીઓથી ભરપૂર દેશ છે. ભારતના દરેક ખૂણામાં ક્રિકેટ જોવા મળે છે. ઘણા મહાન ખેલાડીઓ ઉભરી આવ્યા છે, જે અનેક રેકોર્ડ નોંધાવી ચૂક્યા છે અને બાદમાં ગાયબ થઈ ગયા છે. અમે તમને એક આવા જ ઘાતક બોલરની કહાની જણાવીશું, જે તોફાનની જેમ આવ્યો અને મોજાની જેમ ગાયબ થઈ ગયો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 08, 2025, 11:46 AM IST

Unbreakable Cricket Records : ભારતીય ક્રિકેટમાં એવા ઘણા ખેલાડીઓ છે, જેમણે મોટા રેકોર્ડ નોંધાવ્યા છે. જેમાંથી કેટલાક જાણીતા આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ બન્યા, જ્યારે કેટલાક ગાયબ થઈ ગયા. આજે અમે તમને આ લેખમાં એક આવા જ ખેલાડી વિશે જણાવીશું કે જેણે એક એવા મહાન રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, જેને તોડવો મુશ્કેલ છે.  

ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મોટું નામ

અમે જે બોલર વિશે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ખૂબ જ ટૂંકી રહી છે, તે ફક્ત નવ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો જ રમ્યો હતો. ભલે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી  ટૂંકી રહી હોય પણ તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો જે કોઈપણ બોલર માટે માત્ર સ્વપ્ન સમાન છે. હેટ્રિક લેવી એ કોઈપણ બોલર માટે એક સપનું હોય છે. આ બોલરે દરેક ફોર્મેટમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. વધુમાં આ ભારતીય બોલર એક ઓવરમાં 5 વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે.

સેમિફાઇનલમાં હેટ્રિક

અમે અભિમન્યુ મિથુન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેણે પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં ધમાલ મચાવી હતી. તેણે 2009માં ઉત્તર પ્રદેશ સામે કર્ણાટક માટે રણજી ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે બીજી ઇનિંગની 60મી ઓવરમાં હેટ્રિક લીધી હતી. જેના કારણે 25 ઓક્ટોબર, 2019ના રોજ તેનો જન્મદિવસ યાદગાર બની ગયો. અભિમન્યુએ વિજય હજારે ટ્રોફીની ફાઇનલમાં હેટ્રિક લીધી અને ટીમની ટાઇટલ જીતનો હીરો સાબિત થયો. ત્યારબાદ તેણે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં એક ઐતિહાસિક સ્પેલ ફેંક્યો, જે રેકોર્ડની હજુ સુધી કોઈએ બરોબરી કરી નથી.

એક ઓવરમાં 5 વિકેટ

તેની બે હેટ્રિક પહેલા પણ અભિમન્યુનું નામ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં એક જ ઓવરમાં અડધી ટીમને આઉટ કરવાના રાપણે સમાચારમાં હતો. મિથુને ઇનિંગ્સની છેલ્લી ઓવરના પહેલા ચાર બોલમાં હિમાંશુ રાણા, રાહુલ તેવટિયા, સુમિત કુમાર અને અમિત મિશ્રા જેવા બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. ત્યારબાદ એક વાઈડે તેના ઐતિહાસિક સ્પેલને અટકાવ્યો. ત્યારબાદ તેણે છેલ્લા બોલ પર જયંત યાદવની વિકેટ લીધી અને ઇતિહાસમાં પોતાનો જાદુ કાયમ કર્યો. જોકે, 2021માં તેના પર ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ ફિક્સિંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો.

