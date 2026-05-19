/W,W,W,W,W,W... એક જ ઓવરમાં 6 વિકેટ, જાણો કયા બોલરે કર્યો આવો ચમત્કાર

Cricket Record : ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સચિનની 100 સદીથી લઈને મુરલીધરનની 1,347 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ સુધીના રેકોર્ડ ઇતિહાસમાં નોંધાયેલા છે. જો કે, એક ખાસ રેકોર્ડ એવો છે, જે જાણીને લોકો ચોંકી જાય છે.
Cricket Record : ક્રિકેટમાં હેટ્રિક લેવી એ એક મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. જો કે, બે ઓસ્ટ્રેલિયન બોલરોએ એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે આજ સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કોઈ પણ કરી શક્યું નથી. એલેડ કેરી અને ગેરેથ મોર્ગને સતત છ બોલ પર છ વિકેટ લઈને ક્લબ ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો. આ રેકોર્ડ ક્રિકેટ જગતમાં સૌથી અનોખા અને આશ્ચર્યજનક રેકોર્ડમાંનો એક છે.
એક જ ઓવરમાં 'ડબલ હેટ્રિક'
આ અસાધારણ સિદ્ધિ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બની નહોતી, પરંતુ ક્લબ ક્રિકેટમાં નોંધાઈ હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાના એલેડ કેરીએ 21 જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ નોંધાવ્યું. તે ગોલ્ડન પોઈન્ટ ક્રિકેટ ક્લબ માટે રમી રહ્યો હતો. મેચ વિક્ટોરિયામાં યોજાઈ હતી. જ્યારે કેરી પોતાની ઓવર નાખવા માટે આગળ આવ્યો ત્યારે વિરોધી ટીમ બે વિકેટના નુકસાન પર 40 રન પર મજબૂત સ્થિતિમાં હતી.
ત્યારબાદ ઇનિંગની નવમી ઓવર દરમિયાન તેણે સતત છ બોલ પર છ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. પ્રથમ બોલ પર સ્લિપમાં કેચ, બીજા બોલ પર વિકેટકીપરે કેચ કર્યો અને ત્રીજા બોલ પર બેટ્સમેન લેગ-બિફોર-વિકેટ (LBW) આઉટ થયો. પછીના ત્રણ બોલમાં બેટ્સમેન ક્લીન બોલ્ડ થયા. આમ, તેણે ડબલ હેટ્રિક સાથે ઓવર ખતમ કરી.
ગેરેથ મોર્ગને પણ મેળવી આ સિદ્ધિ
2023માં અન્ય એક ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી ગેરેથ મોર્ગને પણ આ જ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. મુગીરાબા નેરાંગ ક્લબ માટે રમતા તેણે છ બોલમાં છ વિકેટ લીધી. વિરોધી ટીમ જીતના આરે હતી, અંતિમ ઓવરમાં ફક્ત ચાર રનની જરૂર હતી. જોકે, મોર્ગને મેચનું પરિણામ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું. પહેલા ચાર બેટ્સમેન કેચ આઉટ થયા, જ્યારે છેલ્લા બે બેટ્સમેન ક્લીન બોલ્ડ થયા. મોર્ગનની ટીમે ચાર રનથી મેચ જીતી લીધી. સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ તેના પ્રદર્શનના વખાણ કર્યા.
આજ સુધી વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાં કોઈ બોલર છ બોલમાં છ વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યો નથી. જોકે, ન્યુઝીલેન્ડના નીલ વેગનર (2011), બાંગ્લાદેશના અલ-અમીન હુસૈન (2013) અને ભારતના અભિમન્યુ મિથુન (2019)એ એક જ ઓવરમાં પાંચ વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા છે. આ જ કારણોસર, એલેડ કેરી અને ગેરેથ મોર્ગનનો આ રેકોર્ડને ક્રિકેટના ઇતિહાસનો સૌથી અનોખો રેકોર્ડ માનવામાં આવે છે.