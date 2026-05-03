122 છગ્ગા અને 127 ચોગ્ગા... આ ધાકડ બેટ્સમેને T20માં બનાવ્યો 1,488 રનનો અશક્ય રેકોર્ડ
Cricket Record : T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક એવો વિશ્વ રેકોર્ડ છે જેને તોડવો લગભગ અશક્ય છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 1,488 રન બનાવવા લગભગ અશક્ય લાગે છે, છતાં આ રેકોર્ડ બન્યો છે. આ ધાકડ બેટ્સમેને T20માં 1,488 રન બનાવ્યા હતા.
- T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 1,488 રનનો અશક્ય વિશ્વ રેકોર્ડ
- વર્ષ 2025માં કરણબીર સિંહે રચ્યો ઇતિહાસ
- કરણબીર સિંહે 2024માં આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી
Trending Photos
Cricket Record : T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક એવો વિશ્વ રેકોર્ડ છે જેને તોડવો લગભગ અશક્ય છે. આ ધાકડ બેટ્સમેને 1,488 રન ફટકારીને રનનો વરસાદ કર્યો હતો. પોતાના બેટથી આગ ફેલાવનાર આ બેટ્સમેને 127 ચોગ્ગા અને 122 છગ્ગા પણ ફટકાર્યા. આ વિશ્વ રેકોર્ડ વિશે વિચારવું પણ મુશ્કેલ છે અને મોટાભાગના લોકોને તે મજાક લાગતી હશે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 1,488 રનનો અશક્ય વિશ્વ રેકોર્ડ
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક જ બેટ્સમેને એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રન 1,488 બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ રેકોર્ડ તોડવો હવે લગભગ અશક્ય છે. ભારતીય મૂળના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન કરણબીર સિંહે ઓસ્ટ્રિયા માટે રમતા આ અસાધારણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. કરણબીર સિંહ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ રન (1,488) બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે. જે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા બનાવેલા સૌથી વધુ વ્યક્તિગત T20 રનનો વિશ્વ રેકોર્ડ છે.
વર્ષ 2025માં કરણબીર સિંહે રચ્યો ઇતિહાસ
વર્ષ 2025માં ઓસ્ટ્રિયા માટે રમતી વખતે કરણબીર સિંહે 32 T20 મેચોમાં 1,488 રન બનાવ્યા, જેમાં સરેરાશ 51.31 અને 174.85નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન કરણબીર સિંહે 2 સદી અને 13 અડધી સદી ફટકારી. આ રન દરમિયાન તેનો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર 115 રન હતો. 2025માં તેણે રમેલી બધી 32 T20I મેચોમાં કરણબીર સિંહે 127 ચોગ્ગા અને 122 છગ્ગા ફટકાર્યા. કરણબીર સિંહ પણ એક બોલર પણ છે. કરણબીર સિંહે 2 મે, 2026ના રોજ જર્મની સામે છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી.
કરણબીર સિંહના રેકોર્ડ્સ
30 વર્ષીય કરણબીર સિંહે 25 મે, 2024ના રોજ ઓસ્ટ્રિયા માટે પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી, બેલ્જિયમ સામેની T20 મેચમાં તેણે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. આજ સુધી કરણબીર સિંહે ઓસ્ટ્રિયા માટે 47 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ 47 T20 મેચોમાં તેણે 51.72ની સરેરાશ અને 172.41ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2,069 રન બનાવ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કરણબીર સિંહે 3 સદી અને 18 અડધી સદી ફટકારી છે.
આ સમય દરમિયાન તેનો સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર અણનમ 128 રન છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કરણબીર સિંહે 175 ચોગ્ગા અને 166 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. તેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 34 વિકેટ પણ લીધી છે. કરણબીર સિંહનું ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શન 42 રન આપીને 4 વિકેટ લેવાનું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે