39 સિક્સ 14 ચોગ્ગા... T20 માં ફટકારી ત્રેવડી સદી... આ ભારતીય ખેલાડીએ મેદાનમાં મચાવી હતી ધમાલ
Triple century in T20: ટી20 ક્રિકેટમાં સદી ફટકારવી મોટી વાત હોય છે, કારણ કે ઓવર સીમિત હોય છે. પરંતુ એક ભારતીય બેટર એવો હતો, જેણે આ ફોર્મેટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. તેનો આ રેકોર્ડ તોડવો અસંભવ લાગે છે.
Triple century in T20: ટી20 ક્રિકેટમાં 20 ઓવરની રમત હોય છે, જેમાં સામાન્ય રીતે ટીમ મળી 150થી 200 રનનો સ્કોર બનાવી શકે છે. સારી બેટિંગ થવા પર આ સ્કોર 250ને પાર પણ પહોંચી જાય છે. પરંતુ જો કોઈ ટીમ 300 રન બનાવી લે તો તે મોટો કમાલ કહેવાય છે, પરંતુ જો તમને કોઈ એમ કહે કે એક ભારતીય બેટરે ટી20 ક્રિકેટ મેચમાં 300 રન ફટકારી દીધા? તો તેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે, પરંતુ આ સાચું છે અને આવો કમાલ થઈ ગયો છે. આ ઘટના કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય નહીં પરંતુ દિલ્હીની એક લોકલ ટૂર્નામેન્ટમાં જોવા મળી હતી. વર્ષ 2017મા એક બેટરે ચોગ્ગા-છગ્ગાનો એવો વરસાદ કર્યો કે બોલરો નિઃસહાય જોવા મળ્યા હતા. આવો આ વિશે જાણીએ.
ક્રિકેટની દુનિયામાં આ કમાલ 7 ફેબ્રુઆરી 2017ના દિવસે થયો હતો. આ દિવસ ભારતીય ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ બુકની જેમ નોંધાયેલો છે. દિલ્હીમાં રમાયેલી એક લોકલ ટી20 ટૂર્નામેન્ટમાં મોહિત અહલાવત નામનો બેટર બોલરો પર તૂટી પડ્યો હતો. માવી ઈવેલન અને ફ્રેન્ડ્સ ઈલેવન વચ્ચે રમાયેલી આ મેચમાં મોહિતે ચોગ્ગા-છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો.
39 સિક્સ અને 14 ચોગ્ગા ફટકાર્યા
તેની વિસ્ફોટક બેટિંગ સામે બોલરો પસ્ત થઈ ગયા હતા. મોહિતે માત્ર 72 બોલમાં 300 રન ફટકારી ટી20 ની દુનિયામાં આ અદ્ભુત રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. તેની ઈનિંગમાં સામેલ હતા 39 છગ્ગા અને 14 ચોગ્ગા. સ્ટ્રાઇક રેટ 400થી પણ વધુ. મોહિત પહેલા દુનિયામાં કોઈ બેટરે ટી20ની એક ઈનિંગમાં 39 સિક્સ ફટકારી નથી, આ રેકોર્ડ માત્ર મોહિતના નામે નોંધાયેલો છે. ખાસ વાત છે કે આ કમાલ કર્યો ત્યારે મોહિત માત્ર 21 વર્ષનો હતો. આ મેચનું સ્કોરકાર્ડ સોશિયલ મીડિયામાં હંમેશા વાયરલ થતું રહે છે, જેને જોઈ ઘણા લોકો ચોંકી જાય છે.
20 ઓવરમાં બન્યા હતા 416 રન
મોહિત અહલાવતની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સને કારણે, માવી ઇલેવન 20 ઓવરમાં 416 રન બનાવી શક્યું. T20 ક્રિકેટમાં આટલો મોટો સ્કોર ભાગ્યે જ જોવા મળે છે. આ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ફ્રેન્ડ્સ ઇલેવન ફક્ત 200 રન બનાવી શકી. મોહિતની ટીમે મેચ 216 રનથી જીતી લીધી, અને તે મેચનો હીરો રહ્યો. મોહિતે સ્થાનિક T20 ટુર્નામેન્ટમાં ત્રેવડી સદી ફટકારી હોવા છતાં, તેની સિદ્ધિ વિશ્વભરમાં ગુંજી ઉઠી.
કોણ છે મોહિત અહલાવત?
હવે સવાલ છે કે આ મોહિત અહલાવત કોણ છે? તો જાણી લો કે તે દિલ્હીનો રહેવાસી છે. આ વિકેટકીપર-બેટરે પોતાના ક્રિકેટ કરિયરની શરૂઆત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ક્રિકેટ એકેડમીથી કરી હતી. મોહિત દિલ્હી અને સર્વિસેઝ તરફથી ઘરેલું ક્રિકેટ રમી ચૂક્યો છે.
મોહિત અહલાવતનું ક્રિકેટ કરિયર?
અત્યાર સુધી મોહિતના નામે 11 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચોમાં 2 અડધી સદી સાથે 226 રન નોંધાયેલા છે. 24 લિસ્ટ એ મેચમાં 554 રન બનાવ્યા છે. અત્યારે 29 વર્ષીય મોહિત હજુ પણ ઘરેલું ક્રિકેટમાં સક્રિય છે, પરંતુ દુનિયા તેને સૌથી વધુ ટી20 ક્રિકેટમાં ત્રેવડી સદી માટે યાદ કરે છે.
