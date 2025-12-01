37 ચોગ્ગા અને 42 છગ્ગા... T20માં પહેલીવાર 18.4 ઓવરમાં ચેઝ થયો 262 રનનો ટાર્ગેટ
આ કોઈ મજાક નથી, પણ હકીકત છે. એક T20 મેચમાં 262 રનનો અશક્ય ટાર્ગેટ ફક્ત 18.4 ઓવરમાં જ ચેઝ થયો. T20 એક એવું ફોર્મેટ છે જ્યાં બેટ્સમેન ઘણીવાર પ્રભુત્વ ધરાવે છે અને બોલરો મેદાન પર પડકારજનક પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરે છે.
ક્રિકેટ ચાહકોને એ જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે T20 મેચમાં બોલિંગ ટીમ માટે 262 રનના ટાર્ગેટનો બચાવ કરવો મુશ્કેલ સાબિત થયો. ખરેખર, આ T20 મેચ ઇતિહાસના સુવર્ણ પાનામાં કોતરાઈ ગઈ છે. આ જ મેચમાં એક ખતરનાક બેટ્સમેનના અશક્ય પરાક્રમે આખી દુનિયાને સ્તબ્ધ કરી દીધી.
આ T20 મેચમાં સૌથી મોટો ચમત્કાર
26 એપ્રિલ, 2024ના રોજ IPL ટુર્નામેન્ટના ભાગરૂપે પંજાબ કિંગ્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ વચ્ચે એક T20 મેચ રમાઈ હતી. આ T20 મેચ ઇતિહાસમાં નોંધાઈ ગઈ. આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી, કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનું આમંત્રણ આપ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 261 રન બનાવ્યા, જેનાથી પંજાબ કિંગ્સને 262 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે ઓપનર ફિલ સોલ્ટે 37 બોલમાં 75 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકાર્યા.
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે સુનીલ નારાયણે 32 બોલમાં 71 રન બનાવ્યા. તેણે પોતાની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા ફટકાર્યા. આ દરમિયાન શ્રેયસ ઐયરે 10 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા. શ્રેયસ ઐયરે પોતાની ઇનિંગમાં એક ચોગ્ગો અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની ઇનિંગમાં કુલ 22 ચોગ્ગા અને 18 છગ્ગા આવ્યા. પંજાબ કિંગ્સના બોલરો કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સના બેટ્સમેન સામે લાચારીથી સંઘર્ષ કરતા હતા.
ટી20માં 18.4 ઓવરમાં 262 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ 262 રનનો ટાર્ગેટ હોવા છતાં પંજાબ કિંગ્સ સામે ટી20 મેચ હારી ગયું ત્યારે વિશ્વ ક્રિકેટ સ્તબ્ધ થઈ ગયું. ટી20 ક્રિકેટમાં ક્યારેય 262 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવામાં આવ્યો નહોતો. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે આપેલા 262 રનના ટાર્ગેટના જવાબમાં પંજાબ કિંગ્સે 18.4 ઓવરમાં માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 262 રન બનાવ્યા. રસપ્રદ વાત એ છે કે, પંજાબ કિંગ્સે આઠ બોલ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી. પંજાબ કિંગ્સનો આ આઠ વિકેટનો વિજય ઐતિહાસિક હતો. આ એકંદરે ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સફળ રન ચેઝ છે.
બેટ્સમેનોએ કર્યો કમાલ
વિસ્ફોટક બેટ્સમેન જોની બેયરસ્ટો પંજાબ કિંગ્સના ઐતિહાસિક વિજયનો હીરો હતો. જોની બેયરસ્ટોના અસંભવિત પરાક્રમે વિશ્વભરમાં ખળભળાટ મચાવ્યો. જોની બેયરસ્ટોએ 48 બોલમાં અણનમ 108 રન બનાવ્યા. તેણે પોતાની ઈનિંગમાં 8 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા. પંજાબ કિંગ્સની ઈનિંગમાં 15 ચોગ્ગા અને 24 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ટી20 મેચમાં કુલ 523 રન બન્યા, જેમાં 37 ચોગ્ગા અને 42 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.
