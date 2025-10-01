Prev
Unique Cricket Record: 140 કિલો વજનવાળા આ અનફિટ ખેલાડીએ કર્યું ગજબ કારનામું, T20માં ફટકારી બેવડી સદી

Unique Cricket Record: ટી20 ફોર્મેટમાં સદી ફટકારવી તો સામાન્ય છે પરંતુ બેવડી સદી કરવી એ તો દરેક ખેલાડીનું સપનું હોય છે. પરંતુ આ ખેલાડી વિશે જાણીને દંગ રહી જશો જેણે આ કારનામું કરી દેખાડ્યું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Oct 01, 2025, 02:45 PM IST

ટી20 ફોર્મેટમાં સદી ફટકારવી એ હવે તો જાણે સામાન્ય થઈ ગયું છે. દર વર્ષે ટી20 ફોર્મેટમાં કેટલીય સદી  જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે વાત બેવડી સદીની આવે તો વનડેમાં પણ ડબલ સેન્ચ્યુરીના અનેક ખેલાડીઓ સપના જોતા હોય છે. પરંતુ અમે આજે તમને એક એવા બેટર વિશે જણાવીશું જેણે ટી20 માં બેવડી સદી ફટકારીને ધમાલ મચાવી દીધી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે ક્રિકેટના ખેલ પ્રમાણે આ બેટર બિલકુલ અનફિટ છે. આ ખેલાડીનું વજન 140 કિલો જ્યારે લંબાઈ 6 ફૂટ આસપાસ છે. 

રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કર્યો
ટી20ની વાત કરીએ તો સૌથી પહેલા મગજમાં ક્રિસ ગેઈલની ઈમેજ ઉપસી આવી જેણે 175 રનની તોફાની ઈનિંગ રમી હતી. વર્ષ 2013માં ક્રિસ ગેઈલે એવી બેટિંગ કરી હતી કે  બોલરોની હાલત ખુબ દયનીય થઈ ગઈ હતી. તેમણે ટી20 ક્રિકેટમાં સૌથી મોટી ઈનિંગ રમીને આ કારનામું કર્યું હતું. પરંતુ 140 કિલોના આ બેટરે ગેઈલને પણ પછાડી દીધો. આ બેટરે ઊભા ઊભા જ તબાહી મચાવી દીધી જેના કારણે ફીલ્ડર્સ બાઉન્ડ્રીથી બોલ ઉઠાવતા ઉઠાવતા જાણે થાકી ગયા. 

કોણ છે આ ખેલાડી
અહીં જે ખેલાડીની વાત કરીએ છીએ તે છે રહકીમ કાર્નવાલ. અને તે પણ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના છે. વર્ષ 2022માં તેણે ટી20 ફોર્મેટમાં તબાહી મચાવી હતી. તેણે યુએસએની ટી20 લીગ એટલાન્ટા ઓપનમાં ચોગ્ગા છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો. રહકીમે માત્ર 77 બોલમાં 205 રનની ઈનિંગથી દુનિયાભરમાં પોતાના અશક્ય ગણાતા રેકોર્ડનો ડંકો વગાડ્યો હતો. રહકીમની આ ઈનિંગમાં 22 છગ્ગા અને 17 ચોગ્ગા જોવા મળ્યા હતા. 

326 રનનો વિશાળ સ્કોર
રહકીમની આ તોફાની ઇનિંગના કારણે તેની ટીમે બોર્ડ પર રનોનો ખડકલો કર્યો હતો. તેની ટીમે 326 રનનો પહાડ જેવડો સ્કોર કર્યો હતો. એટલાન્ટા ફાયરે 20 ઓવરમાં 1 વિકેટ પર 326 રન કર્યા હતા. રહકીમે વર્ષ 2019માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝની ટીમમાં એન્ટ્રી કરી હતી. પરંતુ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પોતાની છાપ છોડી શક્યો નહીં. તેને 10 ટેસ્ટ મેચ રમવાની તક મળી જેમાં તેમે 2 અડધી સદીના કારણે 261 રન કર્યા હતા. રહકીમ પોતાની સ્પીન બોલિંગ માટે પણ જાણીતો છે. તેના નામ પર 10 ટેસ્ટમાં 35 વિકેટ પણ નોંધાયેલી છે. 

About the Author
author img
Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

