Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsક્રિકેટનો સૌથી મોટો ચમત્કાર... ભારતીય બેટ્સમેને એક જ બોલમાં ફટકાર્યા 17 રન, દયાની ભીખ માંગતો રહ્યો પાકિસ્તાની બોલર

ક્રિકેટનો સૌથી મોટો ચમત્કાર... ભારતીય બેટ્સમેને એક જ બોલમાં ફટકાર્યા 17 રન, દયાની ભીખ માંગતો રહ્યો પાકિસ્તાની બોલર

Unique Cricket Records : દુનિયામાં એક એવો બેટ્સમેન છે, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક જ બોલ પર 17 રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. દુનિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન એક જ બોલ પર 17 રન બનાવવાનું વિચારી પણ ન શકે, કારણ કે તે એક એવી સિદ્ધિ છે જે લગભગ અશક્ય છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 18, 2026, 11:39 AM IST
  • ક્રિકેટની દુનિયાનો અનોખો રેકોર્ડ
  • ભારતીય બેટ્સમેને એક બોલમાં ફટકાર્યા 17 રન
  • પાકિસ્તાની બોલરની દયનીય હાલત

Trending Photos

Unique Cricket Records : ક્રિકેટની દુનિયામાં સતત નવા રેકોર્ડ બનતા હોય છે અને તૂટતા પણ હોય છે. જો કે, એક એવો રેકોર્ડ છે, જેને તોડવો તો દૂર બરાબરી કરવી પણ અશક્ય છે. આ રેકોર્ડ એક બોલ પર 17 રન બનાવવાનો છે, આ રેકોર્ડ ભારતીય બેટ્સમેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બનાવ્યો હતો. જેણે બધાને ચોંકાવી દીધા હતા. ગ્લેન મેક્સવેલ અને ક્રિસ ગેલ જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક જ બોલ પર 17 રન બનાવવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા નથી.

Add Zee News as a Preferred Source

એક જ બોલ પર 17 રન ફટકાર્યા

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ બેટ્સમેન એવો છે, જેણે એક જ બોલ પર 17 રન બનાવવાની ચમત્કારિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ બેટ્સમેન બીજું કોઈ નહીં પણ ભારતનો પૂર્વ વિસ્ફોટક ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગ છે. 13 માર્ચ, 2004ના રોજ કરાચીમાં પાકિસ્તાન સામે રમાયેલી વનડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) મેચ દરમિયાન, ભારતના પૂર્વ ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગે પાકિસ્તાની ફાસ્ટ બોલર રાણા નાવેદ-ઉલ-હસન દ્વારા ફેંકાયેલી એક બોલ પર 17 રન બનાવ્યા હતા. આજ સુધી વિશ્વનો કોઈ બેટ્સમેન વીરેન્દ્ર સેહવાગના આ વિશ્વ રેકોર્ડને તોડી શક્યો નથી.

ગ્લેન મેક્સવેલ અને ક્રિસ ગેઇલ જેવા વિસ્ફોટક બેટ્સમેન પણ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક બોલમાં 17 રન બનાવવાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી શક્યા નથી. વીરેન્દ્ર સેહવાગની વાત કરીએ તો તેની બેટિંગ સ્ટાઈલ ખરેખર અનોખી હતી. વીરેન્દ્ર સેહવાગે 2015માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. આજ સુધી ભારતને હજુ સુધી વીરેન્દ્ર સેહવાગ જેવો બીજો કોઈ બેટ્સમેન મળ્યો નથી.

એક જ બોલમાં 17 રન કેવી રીતે બન્યા ?

13 માર્ચ, 2004ના રોજ કરાચીમાં પાકિસ્તાન સામે રમાયેલી ODI મેચમાં પાકિસ્તાની બોલર રાણા નાવેદ-ઉલ-હસને વીરેન્દ્ર સેહવાગ સામે બોલિંગ કરતી વખતે ઓવરમાં સતત ત્રણ નો-બોલ ફેંક્યા. જેમાં સેહવાગે બે નો-બોલમાં ચોગ્ગા ફટકાર્યા અને કાયદેસર બોલ પર કોઈ રન ન આવ્યો. ત્યારબાદ રાણા નાવેદ-ઉલ-હસને વધુ બે નો-બોલ ફેંક્યા, જેમાં સેહવાગે એકમાં ફોર ફટકારી, જ્યારે બીજામાં કોઈ રન ન આવ્યો. આમ રાણા નાવેદ-ઉલ-હસનની તે ઓવરમાં વીરેન્દ્ર સેહવાગે ત્રણ ફોરથી 12 રન બનાવ્યા અને પાંચ નો-બોલમાંથી વધારાના 5 રન મેળવ્યા, અને આ રીતે કુલ 17 રન બન્યા.

ક્રિકેટ રેકોર્ડ્સ

વીરેન્દ્ર સેહવાગે ભારત માટે 104 ટેસ્ટ મેચોમાં 49.34ની સરેરાશથી 8,586 રન બનાવ્યા, જેમાં 23 સદી અને 32 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 319 છે. 251 વનડેમાં 8,273 રન બનાવ્યા, જેમાં 15 સદી અને 38 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ ફોર્મેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 219 છે. વધુમાં 19 T20 મેચોમાં વીરુએ 394 રન બનાવ્યા, જેમાં સર્વોચ્ચ સ્કોર 68 છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Team IndiaCricket RecordsVirender SehwagUnique Records

Trending news