IPLમાં ચમત્કાર... આ તે કેવો ઈમ્પેક્ટ પ્લેયર, ના બેટિંગ કરી કે ના બોલિંગ, ફક્ત ફિલ્ડિંગ કરવા આવ્યો !

બુધવારે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની IPL મેચ દરમિયાન કંઈક એવું બન્યું જે પહેલાં ક્યારેય જોવા મળ્યું નહોતું. જેના કારણે પ્રશ્ન એ છે કે શું હાર્દિક પંડ્યાએ ભૂલ કરી હતી, કે તેણે જાણી જોઈને આવું કર્યું ?
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:32 PM IST
  • મુંબઈના ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર શાર્દુલ ઠાકુરે ફક્ત ફિલ્ડિંગ કરી
  • કેપ્ટને શાર્દુલને એક પણ ઓવર ના આપી 
  • શાર્દુલની બેટિંગ પણ આવી નહોતી

IPLમાં હવે શું થશે તેની આગાહી ક્યારેય કરી શકાતી નથી, દરરોજ નવા ચમત્કારો થતા રહે છે. ત્યારે બુધવારે કંઈક એવું બન્યું જે પહેલાં ક્યારેય બન્યું નહોતું. IPLમાં 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' નિયમ ખાસ કરીને ટીમોને વધારાના બેટ્સમેન અથવા બોલરને લાવવાની તક આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પહેલીવાર ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર ફક્ત ફિલ્ડર તરીકે જોવા મળ્યો. 

મુંબઈના ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર શાર્દુલ ઠાકુરે ફક્ત ફિલ્ડિંગ કરી

IPLમાં 2023માં ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર નિયમ લાવવામાં આવ્યો હતો એટલે કે તે ચાર વર્ષથી અમલમાં છે. તેની શરૂઆતથી લગભગ દરેક ટીમે આ નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે. જોકે, અત્યાર સુધી ક્યારેય એવું બન્યું નથી જ્યાં ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર ન તો બેટિંગ કરે છે કે ન તો બોલિંગ કરે છે, ફક્ત ફિલ્ડર તરીકે સેવા આપે છે. આ વર્ષની IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી રમી રહેલા શાર્દુલ ઠાકુર આ વિશિષ્ટતા પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યા છે.

શાર્દુલને એક પણ ઓવર ના આપી 

બુધવારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. પહેલા બેટિંગ કરતા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે 240થી વધુ રનનો જબરદસ્ત સ્કોર બનાવ્યો. ત્યારબાદ SRHએ પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી, જેમાં મુંબઈ બોલિંગ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતર્યું. મેચની બીજી ઇનિંગની સાતમી ઓવર દરમિયાન મુંબઈએ ઈમ્પેક્ટ પ્લેયરનો ઉપયોગ કર્યો.

રોબિન મિન્ઝને બદલીને શાર્દુલ ઠાકુર મેદાનમાં ઉતર્યો. શાર્દુલ ઠાકુર સાતમી ઓવરથી મેચના અંત સુધી મેદાન પર રહ્યો છતાં કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ તેને એક પણ બોલ ફેંકવા માટે કહ્યું નહીં. શાર્દુલ મેદાનમાં ઉતર્યો ત્યાં સુધીમાં મુંબઈની ટીમે પોતાની બેટિંગ ઇનિંગ પૂર્ણ કરી લીધી હોવાથી બેટિંગ સ્વાભાવિક રીતે જ શક્ય નહોતી. 

SRHના બેટ્સમેનોએ જોરદાર બેટિંગ કરી

જસપ્રીત બુમરાહ અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા વિશ્વ કક્ષાના બોલરો જ્યારે ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહ્યા હતા ત્યારે પણ કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાએ શાર્દુલને બોલ ન આપવાનું પસંદ કર્યું. મુંબઈએ કુલ 243 રન બનાવ્યા પછી, એવું માનવામાં આવતું હતું કે SRH આટલા મોટા સ્કોરનો પીછો કરી શકશે નહીં. જોકે, હૈદરાબાદે એક નોંધપાત્ર સિદ્ધિ મેળવી. તેમના બેટ્સમેનોએ MI બોલરોને હંફાવ્યા અને આરામથી મેચ જીતી લીધી.
 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

