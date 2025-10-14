Prev
અનોખો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, દુનિયાનો એકમાત્ર ક્રિકેટર જેમણે એક જ ટેસ્ટ મેચમાં લીધી હેટ્રિક અને ફટકારી સદી

Unique Cricket Record: એક જ ટેસ્ટ મેચમાં હેટ્રિક અને સદી ફટકારવી એ ક્રિકેટ જગતનો એક ખૂબ જ અનોખો રેકોર્ડ છે, જે કોઈપણ ખેલાડી માટે ગર્વ લેવા જેવો છે. દુનિયામાં માત્ર એક જ ક્રિકેટરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:39 PM IST

Unique Cricket Record: એક જ ટેસ્ટ મેચમાં હેટ્રિક અને સદી ફટકારવી એ ક્રિકેટ જગતનો એક ખૂબ જ અનોખો રેકોર્ડ છે, જે કોઈપણ ખેલાડી માટે ગર્વ લેવા જેવો છે. દુનિયામાં માત્ર એક જ ક્રિકેટરે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. આ રેકોર્ડ માત્ર ખેલાડીની બેટિંગ અને બોલિંગ ક્ષમતા જ નહીં, પણ તેની માનસિક શક્તિ અને રમત પ્રત્યેના સમર્પણને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ રેકોર્ડ ક્રિકેટ જગતમાં તેની મહાનતાનું પ્રતીક છે.

એક જ ટેસ્ટ મેચમાં સદી અને હેટ્રિકનો અનોખો રેકોર્ડ
બાંગ્લાદેશના દિગ્ગજ સોહાગ ગાઝી એક જ ટેસ્ટ મેચમાં સદી અને હેટ્રિક ફટકારનાર દુનિયાનો એકમાત્ર ક્રિકેટર છે. સોહાગ ગાઝીએ વર્ષ 2013માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચટગાંવ ટેસ્ટમાં આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. સોહાગ ગાઝીએ આ મેચમાં અણનમ 101 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા સામેલ હતા. સોહાગ ગાઝીએ મેચની બીજી ઇનિંગમાં કોરી એન્ડરસન, બીજે વોટલિંગ અને ડગ બ્રેસવેલની વિકેટ લઈને પોતાની હેટ્રિક પૂર્ણ કરી હતી.

ICCએ ખતમ કર્યું કરિયર
સોહાગ ગાઝીનું આ શાનદાર પ્રદર્શન બાંગ્લાદેશી ટીમને જીત આપવી શક્યું નહીં. આ મેચ ડ્રો રહી હતી. સોહાગ ગાઝીએ પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરમાં બાંગ્લાદેશ માટે 10 ટેસ્ટ, 20 વનડે અને 10 T20I મેચ રમી હતી. સોહાગ ગાઝીએ બાંગ્લાદેશ માટે પોતાની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જુલાઈ 2015માં રમી હતી. વર્ષ 2014માં ગાઝીની બોલિંગ એક્શન શંકાસ્પદ માનવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેમનું કરિયર ખૂબ જ ટૂંકુ રહ્યું. ICCએ સોહાગ ગાઝીની બોલિંગ એક્શન પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં શાનદાર રેકોર્ડ્સ
સોહાગ ગાઝી બાંગ્લાદેશનો એક દિગ્ગજ ક્રિકેટર રહ્યો છે, જેમણે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 2012માં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે મીરપુરમાં કરી હતી. સોહાગ ગાઝીએ પોતાની પહેલી જ ટેસ્ટમાં 9 વિકેટ લીધી હતી. સોહાગ ગાઝીએ બાંગ્લાદેશ માટે 10 ટેસ્ટમાં 38 વિકેટ લીધી છે અને 325 રન બનાવ્યા છે. સોહાગ ગાઝીએ 20 વનડે મેચમાં 22 વિકેટ અને 10 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 4 વિકેટ પણ લીધી હતી. સોહાગ ગાઝી વનડેમાં 184 રન અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 57 રન બનાવ્યા હતા.

