બેડલક! તે કમનસીબ ક્રિકેટર, જ્યારે સદી ફટકારે છે ત્યારે ટીમને મળે છે હાર
Ruturaj Gaikwad Century: ભારતીય બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડે રાયપુરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે ODI ડેબ્યૂના ત્રણ વર્ષ પછી પોતાની પહેલી સદી ફટકારી. રુતુરાજે માત્ર 83 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી 105 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આનાથી ભારતે સ્કોરબોર્ડ પર 358 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો.
Trending Photos
Ruturaj Gaikwad Century: ભારતીય બેટર ઋતુરાજ ગાયકવાડે સાઉથ આફ્રિકા સામે રાયપુરમાં રમાયેલી વનડે મેચમાં બેટથી કમાલ કર્યો. તેણે વનડેમાં પર્દાપણના ત્રણ વર્ષ બાદ પ્રથમ સદી ફટકારી છે. ગાયકવાડે 83 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને બે સિક્સની મદદથી 105 રન બનાવ્યા હતા. ભારતે આ મેચમાં 358 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. પરંતુ આફ્રિકાએ ભારત વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો લક્ષ્ય હાસિલ કરી જીત મેળવી હતી. આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે ઋતુરાજે સદી ફટકારી હોય અને ટીમે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. હકીકતમાં જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ અને આઈપીએલની વાત આતો તો ગાયકવાડની સદી હજુ જીત સાથે આવી નથી. આ એક દુર્ભાગ્યપૂર્ણ આંકડો છે, જેનાથી ગાયકવાડ પણ છુટકારો મેળવવા ઈચ્છશે. ચોંકાવનારી વાત છે કે અત્યાર સુધી ચાર વખત તેની સાથે આવું બન્યું છે.
ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ ટી20 મેચમાં સદી પાણીમાં
ગાયકવાડે ગુવાહાટીના બરસાપારા સ્ટેડિયમમાં માત્ર 57 બોલમાં અણમ 123 રન બનાવી ભારતને 20 ઓવરમાં 222 રનનો મોટો સ્કોર બનાવવામાં મદદ કરી. પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયાએ સૌથી નાના ફોર્મેટમાં ભારત વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રનચેઝ કર્યો અને પાંચ વિકેટથી મેચ જીતી લીધી હતી.
સાઉથ આફ્રિકા સામે સદી બરબાદ
ગાયકવાડે આફ્રિકા સામે બે વર્ષ બાદ વનડે સિરીઝમાં વાપસી કરી હતી. તેણે સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં માત્ર 8 રન બનાવ્યા હતા. પરંતુ રાયપુર વનડેમાં જોરદાર બેટિંગ કરતા પોતાના વનડે કરિયરની પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. પરંતુ અંતે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ હારી ગઈ હતી.
આઈપીએલમાં બે સદી, બંનેમાં મળી હાર
ઋતુરાજ ગાયકવાડ આઈપીએલમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ તરફથી રમે છે અને ટીમનો કેપ્ટન પણ છે. તેણે પાંચ વખતની આઈપીએલ વિજેતા ટીમ માટે બે સદી ફટકારી છે. 2021મા રાજસ્થાન રોયલ્સ વિરુદ્ધ અને 2024મા લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ વિરુદ્ધ સદી ફટકારી હતી. આ બંને વખતે પણ ચેન્નઈની ટીમ મેચ હારી ગઈ હતી. ગાયકવાડે 2021મા રોયલ્સ વિરુદ્ધ અણનમ 101 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ વિરોધી ટીમે 15 બોલ બાકી રહેતા લક્ષ્ય હાસિલ કરી લીધો હતો. ત્યારબાદ 2024મા ઋતુરાજે એલએસજી સામે અણનમ 108 રનની ઈનિંગ રી હતી. પરંતુ આ મેચમાં ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સને હાર મળી હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે