બાંગ્લાદેશ બહાર થતાં ICCએ જાહેર કર્યું વર્લ્ડ કપ 2026નું નવું શેડ્યૂલ, સ્કોટલેન્ડનો આ ગ્રુપમાં સમાવેશ
Updated Schedule For ICC T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બાંગ્લાદેશ બહાર થતાં માટે ICCએ એક નવું શેડ્યૂલ બહાર પાડ્યું છે, જેમાં સ્કોટલેન્ડને ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. નવા શેડ્યૂલમાં ફક્ત એક જ રિપ્લેસમેન્ટ ટીમનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે બાકીનું શેડ્યૂલ યથાવત છે.
Updated Schedule For ICC T20 World Cup 2026 : ICCએ 7 ફેબ્રુઆરીથી ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે અપડેટેડ શેડ્યૂલ જાહેર કર્યું છે. આ શેડ્યૂલમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે કારણ કે બાંગ્લાદેશ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે અને સ્કોટલેન્ડને ટુર્નામેન્ટમાં સ્થાન મળ્યું છે.
સ્કોટલેન્ડ મેચ
બાંગ્લાદેશની જગ્યાએ સ્કોટલેન્ડને ગ્રુપ Cમાં ઇંગ્લેન્ડ, ઇટાલી, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને નેપાળ સાથે રાખવામાં આવ્યું છે. બાંગ્લાદેશ અગાઉ કોલકાતામાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ (7 ફેબ્રુઆરી), ઇટાલી (9 ફેબ્રુઆરી) અને ઇંગ્લેન્ડ (14 ફેબ્રુઆરી) સામે રમવાનું હતું, ત્યારબાદ 17 ફેબ્રુઆરીએ મુંબઈમાં નેપાળ સામે મેચ રમવાની હતી.
ગ્રુપ Cમાં સ્કોટલેન્ડની મેચો
- 7 ફેબ્રુઆરી, 2026: સ્કોટલેન્ડ vs વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, કોલકાતા
- 9 ફેબ્રુઆરી, 2026: સ્કોટલેન્ડ vs ઈટાલી, કોલકાતા
- 14 ફેબ્રુઆરી, 2026: સ્કોટલેન્ડ vs ઇંગ્લેન્ડ, કોલકાતા
- 17 ફેબ્રુઆરી, 2026: સ્કોટલેન્ડ vs નેપાળ, મુંબઈ
શેડ્યૂલમાં થોડો ફેરફાર
નવા શેડ્યૂલ હેઠળ સ્કોટલેન્ડ એ જ ચાર ટીમો સામે એ જ તારીખ અને સ્થળોએ સ્પર્ધા કરશે. ICCએ પુષ્ટિ કરી છે કે ફક્ત ટીમ બદલાઈ છે, મેચની તારીખો, સમય અને ગ્રુપ સ્ટ્રક્ચર સહિત બાકીનું બધું યથાવત છે. અન્ય કોઈ T20 વર્લ્ડ કપ મેચ પ્રભાવિત થઈ નથી.
સ્કોટલેન્ડે ખુશી વ્યક્ત કરી
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવ્યા બાદ ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે ખુશી વ્યક્ત કરી છે અને આ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રુડી લિન્ડબ્લેડે આઈસીસીનો આભાર માન્યો. વધુમાં બોર્ડના ચેરમેન વિલ્ફ વોલ્શે જણાવ્યું હતું કે તેમને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલના ચીફ જય શાહનો ફોન આવ્યો છે. સ્કોટલેન્ડની ટીમ ભારતમાં આવતા પહેલા આ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયારી કરી રહી છે.
