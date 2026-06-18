/એક ઐતિહાસિક મેચ બાદ માતા માટે આંસુઓનો વરસાદ, US સરકારે આ ફુટબોલર માટે નિયમ બદલી નાખ્યો

Cabo Verde Vozinha: 2026 વિશ્વકપમાં ઘણી ભાવુક કહાની સામે આવી છે, પરંતુ કેપ વર્દેના ગોલકીપર વોઝિન્હાની યાત્રા જેવી ખુબ ઓછી કહાની દિલ જીતે છે. સ્પેન વિરુદ્ધ ઐતિહાસિક મેચમાં 40 વર્ષીય ખેલાડીએ કમાલ કર્યો હતો. વોઝિન્હાએ મેચમાં કુલ 7 ગોલ બચાવ્યા અને સ્પેનને સ્કોર કરવા દીધો નહીં. મેચ 0-0થી સમાપ્ત થઈ અને કેપ વર્દે માટે આ જીત માનવામાં આવી. મેચ બાદ તે સ્ટેડિયમમાં પોતાનો પરિવાર હાજર ન હોવાને કારણે ભાવુક થઈ ગયો હતો. પરંતુ હવે તેને સારા સમાચાર મળી ગયા છે.
કેપ વર્દેને ખુશખબર મળી છે. ગોલકીપર વોઝિન્હાના માતા એના કેન્ડિડા ઇવોરાને અમેરિકાના વિઝા આપી દેવામાં આવ્યા છે. શરૂઆતમાં વધુ ખર્ચ અને કડક નિયમોને કારણે 59 વર્ષીય હાઉસ ક્લીનર માતા માટે યાત્રા કરવી અસંભવ હતી, પરંતુ હવે એક ઉચ્ચ-સ્તરીય હસ્તક્ષેપ બાદ તે તે બ્લૂ શાર્કની આગામી મેચ જોવા સ્ટેન્ડમાં હાજર રહી શકશે.
મિયામીમાં થશે બંનેની મુલાકાત
અમેરિકી હાઉસ ડેમોક્રેટિક નેતા હકીમ જેફ્રીસે બુધવારે પુષ્ટિ કરી કે ઇવારોની યાત્રામાં આવતી મુશ્કેલી દૂર થઈ ગઈ છે. માતા અને પુત્રનું આ પુનર્મિલન મિયામીમાં થવાનું છે, જ્યાં કેપ વર્દે આ રવિવારે ઉરૂગ્વે વિરુદ્ધ એક મહત્વપૂર્ણ ગ્રુપ સ્ટેજમાં ટકરાશે. આ સમાચાર તે નિશારાજનક સમય બાદ આવ્યા છે, જ્યારે 15000 ડોલર (લગભગ 14 લાખ 22 હજાર રૂપિયા) ના બોન્ડ અને અન્ય ચાર્જે આ યાત્રા પરિવાર માટે અસંભવ બનાવી દીધી હતી.
આ સફળતા પાછળ કોણ હતું?
વિઝા વિવાદના સમાધાનમાં મહત્વ રાજદ્વારી સહયોગ સામેલ હતો. જેફ્રીસે અમેરિકી વિદેશ મંત્રી માર્ક રૂબિયો, વિદેશ વિભાગ, કેપ વર્દે સરકાર અને ફીફાને તેનો શ્રેય આપ્યો છે. આ વહીવી સફળતા ત્યારે મળી જ્યારે વોઝિન્હાએ મેચ બાદ આપેલું ભાવુક ઈન્ટરવ્યુ દુનિયાભરમાં વાયરલ થઈ ગયું હતું. વોઝિન્હા વર્તમાનમાં પોર્ટુગલ સેકેન્ડ ડિવીઝન ક્લબ શેવ્સ માટે રમે છે.
હકીમ જેફ્રીસે શું કહ્યું?
એક નિવેદનમાં હકીમ જેફ્રીસે કહ્યું, "યુ.એસ. અને વિશ્વભરમાં કેપ વર્ડિયન વારસાના લોકો 'બ્લુ શાર્ક'ની લડાયક ભાવનાની ઉજવણી કરી રહ્યા છે." તેમણે જણાવ્યું કે કોઈ પણ માતાએ પોતાના બાળકને ઇતિહાસ રચતા જોવાની તક ગુમાવવી જોઈએ નહીં. જેફ્રીસે નોંધ્યું કે તેમણે રવિવારના મેચ માટે વોઝિન્હાની માતાને સમયસર વિઝા મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી હતી. હવે બધી ફી માફ કરવામાં આવી છે, અને મુસાફરીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.
Star Cape Verdean goalkeeper Vozinha and his mother will be reunited in Miami in time for the match on Sunday.
Thank you to Secretary Rubio, U.S. State Department officials, the government of Cabo Verde and FIFA for working together to make this happen. pic.twitter.com/JaWpSQuzb2
— Hakeem Jeffries (@RepJeffries) June 17, 2026
મેદાન પર વોઝિન્હાની સફર કેવી રહી?
40 વર્ષની ઉંમરમાં વોઝિન્હા ટૂર્નામેન્ટ રમનાર વરિષ્ઠ ખેલાડીઓમાં સામેલ છે. સ્પેન વિરુદ્ધ તેણે શાનદાર બચાવ કર્યાં હતા. મેચ બાદ તે ભાવુક હતો કારણ કે તેણે 25 વર્ષની ઉંમરમાં પ્રોફેશનલ ફુટબોલ શરૂ કર્યું હતું અને તેના દાદા-દાદીએ મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું, જે હવે આ દુનિયામાં નથી. મેચ બાદ તેણે કહ્યું- મારા માતા વિઝાની સમસ્યા અને પૈસાને કારણે અહીં આવી શક્યા નહીં. પરંતુ હવે તેની આ ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
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