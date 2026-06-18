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એક ઐતિહાસિક મેચ બાદ માતા માટે આંસુઓનો વરસાદ, US સરકારે આ ફુટબોલર માટે નિયમ બદલી નાખ્યો

Cabo Verde Vozinha: કેપ વર્દેના ગોલકીપર વોઝિન્હા માટે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નું સપનું સાકાર થયું. સ્પેન વિરુદ્ધ 7 બચાવ કરનાર આ 40 વર્ષીય ખેલાડીની ભાવનાત્મક અપીલ બાદ તેના માતાને અમેરિકાના વિઝા મળી ગયા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 18, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:08 AM IST
એક ઐતિહાસિક મેચ બાદ માતા માટે આંસુઓનો વરસાદ, US સરકારે આ ફુટબોલર માટે નિયમ બદલી નાખ્યો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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એક ઐતિહાસિક મેચ બાદ માતા માટે આંસુઓનો વરસાદ, US સરકારે આ ફુટબોલર માટે નિયમ બદલ્યો
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