અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધે વધાર્યું ICCની ટેન્શન, T20 World Cupથી પરત ફરનારા ખેલાડીઓ મુસીબતમાં મુકાયા
US Iran War: અમેરિકા અને ઇઝરાયલે 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ ઇરાન સામે યુદ્ધની જાહેરાત કરી. ત્યારથી આખી દુનિયા ડરના માહોલમાં જોવા મળી રહી છે. આ યુદ્ધની અસર હવે ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પર પણ જોવા મળી રહી છે. આનાથી હવે ICC માટે એક મોટી સમસ્યા ઉભી થઈ છે.
Trending Photos
US Iran War: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેનું યુદ્ધ 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયું. આ યુદ્ધની અસર સમગ્ર વિશ્વ પર પડશે. તેની અસર 2026માં ભારત અને શ્રીલંકામાં રમાઈ રહેલા T20 વર્લ્ડ કપ પર પણ પડશે. આ ટુર્નામેન્ટ તેના અંતને આરે છે. પરિણામે, બધા દેશોના ખેલાડીઓ ભારત અને શ્રીલંકામાં ફસાયેલા છે. પરિણામે, ICC હવે આ ખેલાડીઓને સુરક્ષિત રીતે ઘરે મોકલવા માટે એક અલગ યોજના વિકસાવી બનાવી રહ્યું છે.
અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધની T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પર પડી અસર
જ્યારે પણ વિદેશી ટીમો ભારત અને શ્રીલંકા જેવા દેશોમાં રમે છે, ત્યારે તેઓ દુબઈ થઈને પાછા ફરે છે. અમેરિકા-ઈરાન યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી દુબઈનું હવાઈ ક્ષેત્ર અસુરક્ષિત રહ્યું છે. ઈરાન દરેક એવા દેશ પર હુમલો કરી રહ્યું છે જ્યાં અમેરિકાના લશ્કરી અડ્ડાઓ હોય. પરિણામે, દુબઈનું હવાઈ ક્ષેત્ર મુસાફરી માટે અસુરક્ષિત છે.
પરિણામે, ઘણી ટીમોના ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ, તેમજ મેચ અધિકારીઓ અને પ્રસારણ ક્રૂ, ભારત અને શ્રીલંકામાં ફસાઈ શકે છે. મોટાભાગની ટીમો દુબઈ થઈને પરત ફરવાની હતી. આને ધ્યાનમાં રાખીને ICC એ હવે એક નવો પ્લાન બનાવવો પડશે, જેથી દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત રીતે ઘરે પરત ફરી શકે.
ICCએ શરૂ કરી નવી તૈયારીઓ...
આ ટુર્નામેન્ટ પર યુદ્ધની અસર અંગે ICC ના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા કાર્યક્રમમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિની સલામતી અને સુખાકારી ICC ની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. અમે અમારી મુસાફરી, લોજિસ્ટિક્સ અને સુરક્ષા ટીમોને એકત્ર કરી છે, અને તેઓ ખાતરી કરવા માટે ચોવીસ કલાક કામ કરી રહ્યા છે કે દરેક વ્યક્તિ સુરક્ષિત રીતે અને ઓછામાં ઓછા વિક્ષેપ સાથે ઘરે પરત ફરે. અમે T20 વર્લ્ડ કપમાં હાજરી આપતા અને પાછા ફરતા ચાહકોને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે તેઓ મુસાફરી કરતા પહેલા નજીકથી દેખરેખ રાખે અને તમામ મુસાફરી એડવાઈઝરીનું પાલન કરે."
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે