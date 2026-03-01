"અમને ઘરે પહોંચાડો..." યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ટીમ સાથે ફસાયો આ IPL સ્ટાર, PM પાસે માંગી મદદ
US-Israel attack Iran : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવને કારણે 1 માર્ચે યોજાનારી પાકિસ્તાન શાહિન્સ અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ વચ્ચેની મેચ રદ કરવામાં આવી છે. અબુ ધાબીમાં સુરક્ષા એલર્ટ અને બોમ્બ ધડાકાના અહેવાલો વચ્ચે આ સ્ટાર IPL ક્રિકેટરે બ્રિટિશ વડાપ્રધાનને ટીમને સુરક્ષિત ઘરે પહોંચાડવા અપીલ કરી છે.
- IPL સ્ટાર ટીમ સાથે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધમાં ફસાયો
- વડાપ્રધાનને મદદ માટે કરી અપીલ
- ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ ચિંતિત
US-Israel attack Iran : IPLમાં રમનાર એક સ્ટાર ક્રિકેટર તેની ટીમ સાથે યુએસ-ઈરાન યુદ્ધમાં ફસાયો છે. તેણે પોતાના દેશના વડાપ્રધાનને મદદ માટે અપીલ કરી છે. આ સ્ટાર ઇંગ્લિશ ક્રિકેટર IPLમાં પણ રમી ચૂક્યો છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા લશ્કરી તણાવની અસર હવે ક્રિકેટ પર સ્પષ્ટપણે પડી રહી છે. 1 માર્ચે યોજાનારી પાકિસ્તાન શાહીન અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ વચ્ચેની બીજી 50 ઓવરની મેચ રદ કરવામાં આવી છે.
વડાપ્રધાન પાસે માંગી મદદ
આ નિર્ણય પ્રદેશમાં બગડતી સુરક્ષા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. આ પછી પૂર્વ IPL ખેલાડી જોની બેરસ્ટોએ યુનાઇટેડ કિંગડમના વડાપ્રધાન કીર સ્ટારમરને અપીલ કરી છે. જોની બેરસ્ટો હાલમાં ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ સાથે અબુ ધાબી (UAE)માં છે અને ટીમ માટે કોચિંગ/મેન્ટર ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે.
જોની હાલની પરિસ્થિતિ વચ્ચે ટીમની સલામત વાપસી અંગે ચિંતિત છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર યુનાઇટેડ કિંગડમના વડાપ્રધાન કીર સ્ટારમને અપીલ કરી છે.
ઇંગ્લેન્ડની ટીમ હાલમાં અબુ ધાબીમાં છે, જ્યાં તાજેતરના દિવસોમાં જોરદાર ધડાકા સંભળાયા હતા. લોકોના મોબાઇલ ફોન પર એલર્ટ જારી કરવામાં આવી હતી, જેમાં તેમને સંભવિત મિસાઇલ ખતરાને કારણે સુરક્ષિત મકાનોમાં આશ્રય લેવાની અને બારીઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી.
ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ ચિંતિત
આ ઘટનાક્રમથી ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફમાં ચિંતા વધી છે. પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ એક સત્તાવાર નિવેદન બહાર પાડીને જણાવ્યું હતું કે ટીમ અને સ્ટાફની સલામતી સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. બોર્ડે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે સુરક્ષા એક્સપર્ટ અને સરકાર સાથે સતત સંપર્કમાં છે અને તમામ સત્તાવાર સલાહનું પાલન કરી રહ્યું છે. આના કારણે પાકિસ્તાન સામેની સુનિશ્ચિત મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. બોર્ડે સંકેત આપ્યો છે કે ભવિષ્યનું શેડ્યૂલ પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કર્યા પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે.
પીવી સિંધુ પણ ફસાયેલી છે
ઈરાન પર યુએસ-ઈઝરાયલ હુમલાને કારણે ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ પણ વિવિધ સ્થળોએ ફસાયેલા છે. પીવી સિંધુ દુબઈ એરપોર્ટ પર ફસાયેલી છે. તે ઓલ ઈંગ્લેન્ડ ઓપન માટે બર્મિંગહામ જવાની હતી. તેની દુબઈથી બર્મિંગહામ માટે કનેક્ટિંગ ફ્લાઇટ હતી, પરંતુ યુદ્ધને કારણે આગળની સૂચના સુધી બધી ફ્લાઇટ્સ સ્થગિત કરવામાં આવી છે. અબુ ધાબીમાં અલ ધફ્રા એર બેઝનો ઉપયોગ યુએઈ એરફોર્સ અને યુએસ એરફોર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. દુબઈનું જેબેલ અલી પોર્ટ મિડલ ઈસ્ટમાં યુએસ નેવીનું સૌથી મોટું પોર્ટ ઓફ કોલ છે, જ્યાં અમેરિકન એરક્રાફ્ટ કેરિયર્સ અને અન્ય નેવી જહાજો આવતા-જતા રહે છે.
