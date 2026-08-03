/આ ક્રિકેટર સામે ICCની કડક કાર્યવાહી, મેચ ફિક્સિંગ બદલ લગાવ્યો 8 વર્ષનો પ્રતિબંધ

Akhilesh Reddy Banned : ICCએ ભારતીય મૂળના અમેરિકી ક્રિકેટર બોડુગુમ અખિલેશ રેડ્ડીને ત્રણ અલગ અલગ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના ભંગ બદલ દોષિત ઠેરવ્યો છે. પરિણામે ICCના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે તેના પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. આ પ્રતિબંધ હેઠળ તે કોઈપણ પ્રકારના ક્રિકેટમાં રમી શકશે નહીં. આ પ્રતિબંધ 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે, જે તારીખથી તેને અસ્થાયીરૂપે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.
કયા નિયમોના ઉલ્લંઘન માટે લાગ્યો બેન
ICCના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે અમેરિકી ક્રિકેટર અખિલેશ રેડ્ડીને ત્રણ મુખ્ય નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યો છે
આ ઘટના 2025 અબુ ધાબી T10 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બની હતી
આ સમગ્ર મામલો 2025માં UAEમાં યોજાયેલી અબુ ધાબી T10 ટુર્નામેન્ટ સાથે સંબંધિત છે. અમીરાત ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)એ આ ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવાની જવાબદારી ICCને સોંપી હતી. તપાસ દરમિયાન ICC ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમને જાણવા મળ્યું કે યુએસ ક્રિકેટર અખિલેશ રેડ્ડીએ મેચ ફિક્સ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
વધુમાં, તેણે બીજા ખેલાડીને ફિક્સિંગમાં સામેલ થવા માટે ઉશ્કેર્યો હતો અને તપાસથી બચવા માટે તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી મહત્વપૂર્ણ પુરાવા અને મેસેજ ડિલીટ કર્યા હતા. આ ગંભીર આરોપો સાબિત થયા બાદ તેના પર આઠ વર્ષનો પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. અખિલેશ રેડ્ડીએ 2025માં ચાર T20 મેચ રમી હતી.
અખિલેશ રેડ્ડીની વાત કરીએ તો, તેણે એપ્રિલ 2025માં અમેરિકા માટે કુલ ચાર T20 મેચ રમી હતી. તે આ વર્ષે ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી નિયમોના ભંગના કેસમાં ફસાયેલ અમેરિકાનો બીજો આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી છે. તેના પહેલા 2023-24 સિઝનમાં બાર્બાડોસમાં 'Bim10' ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાંચ ICC નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ અમેરિકાના બેટ્સમેન એરોન જોન્સને સસ્પેન્ડ અને પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો હતો.