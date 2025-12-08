Prev
વડોદરાના છોકરાએ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મચાવ્યો તરખાટ, 9 છગ્ગા અને 10 ચોગ્ગા મારી બનાવ્યો રેકોર્ડ

SMAT 2025-2026: વડોદરાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં સર્વિસીસ સામે 55 બોલમાં 114 રન બનાવીને 10 વર્ષ જૂના વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:00 PM IST

SMAT 2025-2026: વડોદરાના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અમિત પાસીએ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પોતાના T20 ડેબ્યૂમાં 10 વર્ષ જૂના વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી કરી. તેમણે પોતાના ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારીને હંગામો મચાવ્યો. સોમવારે, સર્વિસીસ સામે, તેમણે 55 બોલમાં 114 રન બનાવ્યા, જેમાં નવ છગ્ગા અને દસ ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

અમિત પાસી પોતાના T20 ડેબ્યૂમાં સદી ફટકારનાર ત્રીજા ભારતીય બેટ્સમેન બન્યા. જીતેશ શર્માના સ્થાને ટીમમાં સામેલ 26 વર્ષીય અમિત પાસીએ પોતાની પહેલી જ મેચમાં ઐતિહાસિક ઇનિંગથી પોતાનું નામ બનાવ્યું.

અમિત પાસીએ વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી

અમિત પાસી T20 ડેબ્યૂમાં સંયુક્ત રીતે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો છે. તેમણે પાકિસ્તાનના બિલાલ આસિફના વર્લ્ડ રેકોર્ડની બરાબરી કરી. પાકિસ્તાની બેટ્સમેન બિલાલે ફાલ્કન્સ સામે સિયાલકોટ સ્ટેલિયન્સ તરફથી રમતી વખતે પોતાની ડેબ્યૂ T20માં 114 રન બનાવ્યા હતા.

T20 ડેબ્યૂમાં સૌથી વધુ સદી ફટકારનારા ખેલાડીઓ

  • 114 રન - અમિત પાસી - બરોડા (2015)
  • 114 રન - બિલાલ આસિફ - સિયાલકોટ સ્ટેલિયન્સ (2015)
  • 112 રન - મોઇન ખાન - કરાચી ડોલ્ફિન્સ (2005)
  • 108 રન - એમ સ્પૂર્સ - કેનેડા (2022)
  • 106 રન - એસ ભાંબરી - ચંદીગઢ (2019)
  • 105 રન - પીએ રેડ્ડી - હૈદરાબાદ (2010)
  • 104 રન - એલએ ડંબા - સર્બિયા (2019)
  • 102 રન - અબ્દુલ્લા શફીક - સેન્ટ્રલ પંજાબ (2020)
  • 101 રન - રવિન્દર પાલ સિંહ - કેનેડા (2019)
  • 100 રન - આસિફ અલી - ફૈસલાબાદ વુલ્વ્સ (2011)

ડેબ્યૂમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ જીત્યો

અમિત પાસીની સદીથી બરોડાએ 20 ઓવરમાં 220 રન બનાવ્યા હતા. એક વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. સર્વિસિસે જોરદાર લડાઈ આપી હોવા છતાં, ટીમ અંત સુધી લડતી દેખાઈ. કુવર પાઠક (51) અને રવિ ચૌહાણ (51) એ અડધી સદી ફટકારી, પરંતુ ટીમ લક્ષ્યથી 14 રન પાછળ રહી ગઈ. બરોડાએ મેચ 13 રનથી જીતી લીધી. અમિત પાસીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો.

આ જીત પછી, બરોડા ગ્રુપ સી પોઈન્ટ ટેબલમાં 16 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ટીમે સાતમાંથી ચાર મેચ જીતી છે અને ત્રણ હારી છે. સર્વિસિસનો સાતમાંથી છઠ્ઠો પરાજય હતો. સર્વિસિસ પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે, 8મા ક્રમે છે.

 

