/વૈભવ સૂર્યવંશી આ ખેલાડીઓ માટે ખતરો, પ્લેઇંગ-11માં આવતા જ આ 3 ક્રિકેટરોનું કપાશે પત્તુ

Vaibhav Sooryavanshi : 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીનું નામ હાલમાં દરેક ક્રિકેટ ચાહકોના હોઠ પર છે. વૈભવ 26 જૂનથી શરૂ થનારી આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરી શકે છે. જો આવું થાય તો તે ભારત માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરનાર સૌથી યુવા ખેલાડી બની જશે. જો કે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે વૈભવના સમાવેશને કારણે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં કોનું સ્થાન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે ? આ લેખમાં એ ત્રણ ખેલાડીઓ પર નજર કરીશું, જેમના માટે સૂર્યવંશી ખતરો ઉભો કરી શકે છે.
શિવમ દુબે
જો વૈભવ સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવે તો ઓલરાઉન્ડર શિવમ દુબે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં પોતાનું સ્થાન ગુમાવી શકે છે. શિવમનું તાજેતરનું બેટિંગ ફોર્મ નિરાશાજનક રહ્યું છે. તેણે IPL 2026માં 12 ઇનિંગ્સમાં માત્ર 270 રન બનાવ્યા હતા, આ દરમિયાન તે એક પણ વાર 50 રનનો આંકડો પાર કરી શક્યો નહોતો. આ જોતાં ટીમ મેનેજમેન્ટ વૈભવને તક આપવા માટે દુબેને પડતો મુકવાનું વિચારી શકે છે.
સંજુ સેમસન
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતના સૌથી મોટા મેચ વિનર ખેલાડી સંજુ સેમસનને વૈભવ સૂર્યવંશી માટે પોતાના સ્થાનનું બલિદાન આપવું પડી શકે છે. સેમસન પહેલા પણ આવી જ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરી ચૂક્યો છે. એશિયા કપ 2025 દરમિયાન, શુભમન ગિલને બેટિંગ ક્રમમાં ઉતારીને તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી સંપૂર્ણપણે બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. એવી શક્યતા છે કે, જો સંપૂર્ણ રીતે બહાર ન કરવામાં આવે તો પણ સેમસનને ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવાનું કહેવામાં આવી શકે છે. તેણે ભારત માટે 62 ટી20 મેચોમાં 54 ઇનિંગ્સમાં 1399 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ સદી અને છ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
અભિષેક શર્મા
વૈભવ સૂર્યવંશીનો ઉદય અભિષેક શર્મા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર ઉભો કરે છે, કારણ કે બંનેની બેટિંગ સ્ટાઈલ સમાન છે. ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ સિવાય શર્માએ કોઈ મોટી ઇનિંગ્સ રમી નહોતી. તેથી વૈભવ ટીમમાં તેની જગ્યા માટે એક મજબૂત પડકાર ઉભો કરી શકે છે. શર્માએ 46 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 190ના પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટથી 1,438 રન બનાવ્યા છે.