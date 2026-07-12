/ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતા રડવા લાગ્યો હતો વૈભવ સૂર્યવંશી ! ઈંગ્લેન્ડ સામેની હાર બાદ વીડિયો વાયરલ

Vaibhav Sooryavanshi : ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં ક્લીન સ્વીપનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, ઈંગ્લેન્ડે શ્રેણી 4-0થી જીતી હતી. આ શ્રેણી વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ માટે યાદ રહેશે. બિહારના 15 વર્ષીય સ્ટાર ખેલાડીને ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમવાની તક મળી. જોકે, ત્રણ તક આપ્યા બાદ સૂર્યવંશીને શ્રેણીની અંતિમ મેચ માટે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. હવે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ રડી રહ્યો છે.
ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશી ભાવુક થયો!
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું પરંતુ તે પોતાની કારકિર્દીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં કોઈ ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહોતો. પરિણામે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે તેને પાંચમી T20 માટે ડ્રોપ કર્યો અને સંજુ સેમસનને પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં પાછો લાવ્યો. ટીમમાંથી બહાર થવું એ વૈભવ સૂર્યવંશી માટે હૃદયદ્રાવક હશે.
Look at the way Vaibhav Suryavanshi is crying after being dropped, sitting alone in disappointment. 💔
Heartbreaking to watch. 🥹
Some decisions are tough, but moments like these remind us how much the game means to young players.#INDvsENG #ENGvsIND pic.twitter.com/TZEWcCKR5B
— Panda Army FC (@PandaArmyFC) July 11, 2026
હવે એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશી પાંચમી T20માં હાર બાદ આંસુ ભરેલી આંખો સાથે ડગઆઉટમાં ખુરશી પર બેઠો છે. તે પોતાના આંસુ લૂછી રહ્યો છે અને માથું નમાવીને બેઠો છે. સૂર્યાંશ શેડગેએ આવીને તેને ઉત્સાહિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
વૈભવ સૂર્યવંશીનું કેવું રહ્યું પ્રદર્શન ?
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ T20 મેચ રમી અને કુલ 42 રન બનાવ્યા. શ્રેણી દરમિયાન તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 15 રન હતો. બધી મેચોમાં વૈભવ સારા ફોર્મમાં દેખાતો હતો પરંતુ તે પોતાની શરૂઆતને મોટી ઇનિંગ્સમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો. સંજુ સેમસનને ટીમમાં સ્થાન આપવા માટે બહાર બેસવું પડ્યું. સંજુને પાંચમી T20માં તક મળી, તેણે 14 બોલમાં 27 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.