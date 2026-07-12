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ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતા રડવા લાગ્યો હતો વૈભવ સૂર્યવંશી ! ઈંગ્લેન્ડ સામેની હાર બાદ વીડિયો વાયરલ

Vaibhav Sooryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશીને ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચમી T20માં રમવાની તક મળી નહોતી. સંજુ સેમસન તેની જગ્યાએ રમ્યો હતો. હવે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે જેમાં વૈભવ ટીમમાંથી બહાર થયા બાદ રડી રહ્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 03:25 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયામાંથી બહાર થતા રડવા લાગ્યો હતો વૈભવ સૂર્યવંશી ! ઈંગ્લેન્ડ સામેની હાર બાદ વીડિયો વાયરલ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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