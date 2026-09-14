/વૈભવ સૂર્યવંશી દરરોજ કેટલું કમાય છે ? 15 વર્ષના આ સ્ટારની દૈનિક કમાણી જાણીને ચોંકી જશો

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતનો યુવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેલા ખેલાડીઓમાંનો એક છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે, વૈભવે ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટથી લઈને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ સુધીના તમામ ફોર્મેટમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરી છે. તેની આક્રમક બેટિંગે દરેક જગ્યાએ ચાહકોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા છે. IPL 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ તેની લોકપ્રિયતા અને બ્રાન્ડ વેલ્યુમાં જબરદસ્ત ઉછાળો આવ્યો છે.
IPL 2026માં 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ', 'મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર' અને 'ઓરેન્જ કેપ' જીત્યા પછી, વૈભવ હવે કમાણીની બાબતમાં ઘણા મોટા ક્રિકેટ સ્ટાર્સને પાછળ છોડી રહ્યો હોય તેવું લાગે છે. હાલમાં, વૈભવ એક દિવસમાં એટલી કમાણી કરે છે જેટલી મોટાભાગના લોકો આખા વર્ષમાં પણ નથી કરી શકતા. ચાલો જાણીએ કે વૈભવ સૂર્યવંશી દરરોજ કેટલું કમાય છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી દરરોજ કેટલું કમાય છે ?
હૌલિહાન લોકી (Houlihan Lokey)ના IPL વેલ્યુએશન સ્ટડી 2026 મુજબ, 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીની લોકપ્રિયતાની સરખામણી દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકર સાથે કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે બ્રોડકાસ્ટ દરમિયાન તેની લોકપ્રિયતા સચિનની લોકપ્રિયતાની બરાબરી કરે છે. તેની પાસે પહેલેથી જ એવું 'રેટ કાર્ડ' છે જે મોટાભાગના અનુભવી ક્રિકેટરો પાસે પણ નથી હોતું. અહેવાલો સૂચવે છે કે વૈભવ દરરોજ ₹1.5 કરોડથી ₹2 કરોડની વચ્ચે કમાણી કરી રહ્યો છે.
AMP સ્પોર્ટ્સ એન્ડ એન્ટરટેઈનમેન્ટના સ્થાપક અને CEO ઈન્દ્રનીલ દાસ બ્લાહના જણાવ્યા અનુસાર, IPL પહેલાં વૈભવ માટે માર્કેટમાં કોઈ નિર્ધારિત ધોરણ નહોતું, પરંતુ હવે તે દિવસના આશરે ₹1.5 કરોડ ચાર્જ કરે છે. અહેવાલ એવો પણ અંદાજ લગાવે છે કે આગામી થોડા વર્ષોમાં, બ્રાન્ડ ડીલ્સમાંથી તેને હાલમાં મળતી ફી કરતાં બમણી રકમ મળી શકે છે.
આગામી બે વર્ષમાં કમાણી દિવસના ₹3-4 કરોડ સુધી પહોંચી શકે છે
અહેવાલમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે 2025માં તેના શાનદાર પ્રદર્શન અને અંડર-19 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં 175 રનની તોફાની ઇનિંગ બાદ તેની લોકપ્રિયતામાં ભારે ઉછાળો આવ્યો હતો. આયર્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે સામેની ભારતની શ્રેણી દરમિયાન તેની હાજરીએ ટિકિટના વેચાણમાં પણ વધારો કર્યો હતો. વૈભવની નિર્ભય રમવાની શૈલી અને બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડવાની તેની ક્ષમતાએ તેને માત્ર ક્રિકેટ ચાહકોમાં જ નહીં, પરંતુ જાહેરાતની દુનિયામાં પણ લોકપ્રિય બનાવ્યો છે.
જો વૈભવ આગામી બે વર્ષ સુધી આ સ્તરે પ્રદર્શન કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો એન્ડોર્સમેન્ટ્સમાંથી તેની કમાણી દિવસના ₹3-4 કરોડ સુધી વધી શકે છે. દાસ બ્લાહે તેની સરખામણી શુભમન ગિલ, રિષભ પંત અને કેએલ રાહુલ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો સાથે પણ કરી છે.
પરિવાર અને રાજસ્થાન રોયલ્સ સંભાળી રહ્યા છે જવાબદારી
વૈભવ સૂર્યવંશી પાસે હાલમાં કોઈ અધિકૃત એજન્ટ નથી. તેનો પરિવાર તેની વ્યાવસાયિક બાબતોનું સંચાલન કરે છે. તેને તેની IPL ફ્રેન્ચાઇઝી રાજસ્થાન રોયલ્સ તરફથી પણ સંપૂર્ણ સમર્થન મળે છે. તેને શોધવામાં, તૈયાર કરવામાં અને મોટા મંચ સુધી પહોંચાડવામાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, વૈભવ હજુ 18 વર્ષનો ન હોવાથી, તેના વ્યવસાયિક નિર્ણયોમાં તેના પરિવાર અને વિશ્વાસુ ટીમની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ રહે છે.
વૈભવનું વિસ્ફોટક T20 પ્રદર્શન
વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કર્યું હતું. જોકે, ઈંગ્લેન્ડમાં તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષા મુજબનું રહ્યું નહોતું. ત્યારબાદ, વૈભવને ઝિમ્બાબ્વે સામેની T20 શ્રેણીમાં રમવાની તક મળી, જ્યાં તેણે ત્રણ મેચોમાં કુલ 151 રન બનાવીને અને 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો એવોર્ડ જીતીને જબરદસ્ત પ્રભાવ પાડ્યો હતો. અત્યાર સુધી રમાયેલી છ T20I મેચોમાં, તેણે 32.16ની સરેરાશ અને 189.21ના સ્ટ્રાઈક રેટ સાથે કુલ 193 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે બે અડધી સદી ફટકારી છે અને 16 ચોગ્ગા તથા 14 છગ્ગા ફટકાર્યા છે. હાલમાં તે અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ છે.