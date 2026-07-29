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વૈભવ સૂર્યવંશી બન્યો વાઈસ-કેપ્ટન, 15 વર્ષીય ખેલાડીને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મળી મોટી જવાબદારી

Vaibhav Sooryavanshi : દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે ઈસ્ટ ઝોને 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. જેમાં ઈશાન કિશનને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને વાઈસ-કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. તો મહોમ્મદ શમીની પણ વાપસી થઈ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 29, 2026, 08:49 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:49 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશી બન્યો વાઈસ-કેપ્ટન, 15 વર્ષીય ખેલાડીને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મળી મોટી જવાબદારી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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