/વૈભવ સૂર્યવંશી બન્યો વાઈસ-કેપ્ટન, 15 વર્ષીય ખેલાડીને ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મળી મોટી જવાબદારી

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતીય ક્રિકેટનો ઉભરતો સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી સફેદ બોલ ફોર્મેટમાં સફળતા મેળવ્યા પછી હવે રેડ બોલ ક્રિકેટમાં પોતાની છાપ છોડવા માટે તૈયાર છે. માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવને એક એવી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે જે તેના વધતા કદ અને પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન વિશે ઘણું બધું કહી જાય છે. આગામી દુલીપ ટ્રોફી માટે તેને ઈસ્ટ ઝોન ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે, જ્યારે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં મોટી જવાબદારી
23 ઓગસ્ટથી શરૂ થતી દુલીપ ટ્રોફીને ભારતીય ઘરેલુ ક્રિકેટની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટમાંની એક માનવામાં આવે છે. આટલી નાની ઉંમરે વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવું એ વૈભવની પ્રતિભા અને નેતૃત્વના ગુણોમાં પસંદગીકારોનો અપાર વિશ્વાસ દર્શાવે છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ તાજેતરના મહિનાઓમાં પોતાના પ્રદર્શનથી સતત હેડલાઇન્સ મેળવી છે.
મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગથી પ્રભાવિત થયેલા આ યુવા બેટ્સમેન પાસે હવે રેડ-બોલ ફોર્મેટમાં પોતાને સાબિત કરવાનો નવો પડકાર છે. ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ દરમિયાન રનનો વરસાદ કર્યા બાદ તેણે 'પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ'નો એવોર્ડ જીત્યો હતો. આ શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેણે ICC T20 રેન્કિંગમાં 230 સ્થાનની મોટી છલાંગ લગાવી છે.
મોહમ્મદ શમી અને મુકેશને પણ મળી તક
ઈસ્ટ ઝોને આ અભિયાન માટે અનુભવી અને યુવા ખેલાડીઓનું બેસ્ટ મિશ્રણ કર્યું છે. કેપ્ટન ઇશાન કિશનની સાથે ટીમમાં મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર, અભિમન્યુ ઈશ્વરન, શાહબાઝ અહેમદ અને અનુકુલ રોય જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ છે. આ ખેલાડીઓની હાજરી વૈભવ જેવા યુવા ક્રિકેટર માટે શીખવાની એક શાનદાર તક આપે છે.
પસંદગીકારો દુલીપ ટ્રોફીમાં સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓ પર નજીકથી નજર રાખે છે. આમ, આ વૈભવ સૂર્યવંશી માટે રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં પોતાની ક્ષમતા સાબિત કરવાની અને ભવિષ્યમાં ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના દરવાજા ખટખટાવવાની સુવર્ણ તક છે.
દુલીપ ટ્રોફી 2026 માટે ઈસ્ટ ઝોનની ટીમ
ઈશાન કિશન (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી (વાઈસ-કેપ્ટન), અભિમન્યુ ઈશ્વરન, સુદીપ કુમાર ઘરામી, શાહબાઝ અહેમદ, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર, કુમાર કુશાગરા, શિખર મોહન, અનુકુલ રોય, વિરાટ સિંહ, શુભ્રાંશુ સેનાપતિ, ડેનિશ દાસ અને અભિજિત સરકાર.