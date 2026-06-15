/3 મેચમાં માત્ર 79 રન... ટીમ ઈન્ડિયામાં સિલેક્શન બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીનો સતત ફ્લોપ શો

Vaibhav Sooryavanshi : ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણીની ચોથી મેચ દાંબુલાના રંગીરી દાંબુલા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. શ્રીલંકા Aના કેપ્ટન સહન અરાચીગેએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, ભારતીય ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરી હતી. આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર બેટિંગમાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો.
સૂર્યવંશી સહન અરાચીગેની બોલિંગમાં વાનુજા સહનના હાથે કેચ આઉટ થયો. તેણે 14 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. 15 વર્ષીય આ બેટ્સમેનને તાજેતરમાં જ પહેલીવાર ભારતની T20 ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો. તેને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના આગામી પ્રવાસ તેમજ એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયામાં સિલેક્શન બાદ વૈભવનો સતત ફ્લોપ શો
ભારતની T20 ટીમમાં પસંદગી થયા પછી વૈભવ સૂર્યવંશી અચાનક ફોર્મ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. શ્રીલંકામાં ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીની ત્રણ મેચોમાં રમાયેલી ત્રણ ઇનિંગ્સમાં તે ફક્ત 79 રન બનાવી શક્યો છે. આ દરમિયાન તેણે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી, છેલ્લી ત્રણ મેચમાં 14, 44 અને 21 રન બનાવ્યા છે.
ટીમ ઈન્ડિયામાં વૈભવ સૂર્યવંશીની પસંદગી
જો વૈભવ સૂર્યવંશી જૂનમાં કે જુલાઈમાં આયર્લેન્ડ અથવા ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન ડેબ્યૂ કરે છે, તો તે 15 વર્ષની ઉંમરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર સૌથી નાની ઉંમરનો પુરુષ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર બનશે. તે સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડવા માટે તૈયાર છે, જેણે 1989માં 16 વર્ષ અને 205 દિવસની ઉંમરે પાકિસ્તાન સામે ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ તોડ્યો ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ
રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે શાનદાર IPL સિઝન બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીની ભારતીય ટીમમાં પસંદગી કરવામાં આવી હતી.તેણે IPLમાં 16 ઇનિંગ્સમાં 237.30ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 776 રન બનાવ્યા હતા, જે ટુર્નામેન્ટના સૌથી વધુ રન-સ્કોરર તરીકે ઉભરી આવ્યો હતો. તેના ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે તેને 'મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયર' એવોર્ડ, 'ઇમર્જિંગ પ્લેયર' સન્માન અને 'ઓરેન્જ કેપ' મળ્યા હતા. સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં 72 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા, જેણે ક્રિસ ગેલના 2012ના 59 છગ્ગાનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો.
ભારતને અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતાડવામાં મદદ કરી
આ વર્ષની શરૂઆતમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ભારતની અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેણે ઇંગ્લેન્ડ સામેની ફાઇનલમાં 175 રન બનાવ્યા હતા. 15 વર્ષની ઉંમરે ભારતીય ટીમમાં એન્ટ્રી બાદ સૂર્યવંશી કહે છે કે તે ફક્ત રમવા માંગતો નથી, તે આગામી 10થી 20 વર્ષ સુધી તેના પ્રદર્શનથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પર પ્રભુત્વ મેળવવાનું ટાર્ગેટ રાખે છે.