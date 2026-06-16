/સૂર્યવંશીનો આ વીડિયો પણ જોઈ લો, જ્યારે તિલક વર્મા અમ્પાયર સાથે કરી રહ્યો હતો દલીલ, ત્યારે વૈભવે જે કર્યું તેણે જીતી લીધા બધાના દિલ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતીય ક્રિકેટના યુવા સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશીના તાજેતરમાં એક રોમાંચક મેચ દરમિયાન પોતાના વ્યક્તિત્વના બે વિરોધાભાસી પાસાં જોવા મળ્યા. શ્રીલંકા A સામેની આ રોમાંચક મેચમાં 15 વર્ષીય સૂર્યવંશીએ કેપ્ટન તિલક વર્મા જ્યારે અમ્પાયર સાથે બબાલ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેને શાંત પાડ્યો હતો, તો મેચ સમાપ્ત થયા પછી સૂર્યવંશી વિરોધી ટીમના ખેલાડીઓ સામે બબાલ કરતો પણ જોવા મળ્યો. આ આખી ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
મેચ દરમિયાન ભારે ડ્રામા
મેચ દરમિયાન વિવાદ અંતિમ બોલ પર શરૂ થયો હતો. શ્રીલંકા Aને જીતવા માટે રનની જરૂર હતી બોલ બેટ્સમેનના પેડ પર વાગ્યો અને અમ્પાયરે તેને લેગ-બાય તરીકે સંકેત આપ્યો. ભારતીય ટીમે દલીલ કરી હતી કે બેટ્સમેને શોટ રમવાનો કોઈ પ્રયાસ કર્યો ન હોવાથી, રન આપવો ના જોઈએ. તે એક રનના પરિણામે મેચ ટાઇ થઈ. લાઈટ ઓછી હોવા છતાં સુપર ઓવરના નિર્ણયથી વિવાદ વધુ વધ્યો, જેનાથી મેદાન પર તણાવપૂર્ણ વાતાવરણ સર્જાયું.
Vaibhav stopping Captain Tilak from arguing with the umpires 😂 pic.twitter.com/m5mnD1wtNa
— Abhi (@AbhiMSD_07) June 15, 2026
વૈભવે તિલકને શાંત પાડ્યો
ખરાબ લાઈટ અને અમ્પાયરના નિર્ણયથી હતાશ થઈને ભારતીય કેપ્ટન તિલક વર્મા બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે અમ્પાયર સાથે ઉગ્ર દલીલ કરી રહ્યો હતો. પરિસ્થિતિ કાબુ બહાર જતી જોઈને વૈભવ સૂર્યવંશીએ પરિપક્વતા દર્શાવી. તેણે દરમિયાનગીરી કરી અને દલીલને વધુ વધતી અટકાવવા માટે તેના કેપ્ટનને અમ્પાયરોથી દૂર લઈ ગયો, જેના કારણે સુપર ઓવર રમાઈ. સૂર્યવંશીના આ સમજદાર પગલાનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
સુપર ઓવર બાદ સીન બદલાયો
જો કે, થોડીવાર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. ભારતીય ટીમ સુપર ઓવર હારી ગઈ, એ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશી ક્રીઝ પર બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. હારથી નિરાશ થઈને તે પેવેલિયન પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે શ્રીલંકા Aના ખેલાડીઓએ સ્લેજિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું. આનાથી ઉશ્કેરાઈને સૂર્યવંશીએ પિત્તો ગુમાવ્યો અને વિરોધી ખેલાડીઓનો સામનો કરવા માટે તેમની તરફ આગળ વધ્યો.