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સૂર્યવંશીનો આ વીડિયો પણ જોઈ લો, જ્યારે તિલક વર્મા અમ્પાયર સાથે કરી રહ્યો હતો દલીલ, ત્યારે વૈભવે જે કર્યું તેણે જીતી લીધા બધાના દિલ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની વિવાદાસ્પદ મેચ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીનું ઉગ્રસ્વરૂપ જોવા મળ્યું હતું. તો આ જ મેચમાં તે કેપ્ટન તિલક વર્માને શાંત પાડતો પણ જોવા મળ્યો હતો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 16, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:26 PM IST
સૂર્યવંશીનો આ વીડિયો પણ જોઈ લો, જ્યારે તિલક વર્મા અમ્પાયર સાથે કરી રહ્યો હતો દલીલ, ત્યારે વૈભવે જે કર્યું તેણે જીતી લીધા બધાના દિલ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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