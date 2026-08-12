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IND vs AFG શ્રેણી પહેલા જ મેદાન પર વાપસી કરશે વૈભવ સૂર્યવંશી, નોટ કરી લો તારીખ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ શ્રેણીમાં વૈભવ સૂર્યવંશી રમતો જોવા મળશે. જોકે, તે પહેલાં પણ સૂર્યવંશી મેદાન પર વાપસી કરશે, કારણ કે તે એક મોટી સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં રમવા જઈ રહ્યો છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:31 PM IST
IND vs AFG શ્રેણી પહેલા જ મેદાન પર વાપસી કરશે વૈભવ સૂર્યવંશી, નોટ કરી લો તારીખ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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