/IND vs AFG શ્રેણી પહેલા જ મેદાન પર વાપસી કરશે વૈભવ સૂર્યવંશી, નોટ કરી લો તારીખ

Vaibhav Sooryavanshi : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 શ્રેણીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બંને દેશો વચ્ચે 13 સપ્ટેમ્બરથી ત્રણ મેચની શ્રેણી શરૂ થવાની છે. વૈભવ સૂર્યવંશી આ શ્રેણીમાં જોવા મળે તેવી શક્યતા છે. સૂર્યવંશી છેલ્લે ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી દરમિયાન ક્રિકેટના મેદાન પર જોવા મળ્યો હતો. ચાહકો આશા છે કે તે અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણીમાં સીધો રમતો જોવા મળશે. જોકે, 15 વર્ષીય યુવા બેટ્સમેન તેના પહેલા જ મેદાનમાં વાપસી કરશે.
વૈભવ સૂર્યવંશીની મેદાન પર વાપસી
વૈભવ સૂર્યવંશીની ક્રિકેટના મેદાન પર વાપસી માટે હવે 11 દિવસ જ બાકી છે. દુલીપ ટ્રોફી ભારતની બીજી સૌથી મોટી સ્થાનિક રેડ બોલ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ છે, 23 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ રહી છે. સૂર્યવંશી આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટમાં પૂર્વ ઝોન માટે રમતો જોવા મળશે. વૈભવ ટીમનો વાઈસ-કેપ્ટન છે, તો ઇશાન કિશન પૂર્વ ઝોન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. તેમની ટીમમાં મોહમ્મદ શમી, મુકેશ કુમાર અને અનુકુલ રોય જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓ પણ છે.
દુલીપ ટ્રોફીમાં પૂર્વ ઝોનનો પહેલો મુકાબલો 23 ઓગસ્ટે નોર્થ ઈસ્ટ ઝોન સામે થશે. વૈભવ આ મેચ દ્વારા ક્રિકેટ પીચ પર વાપસી કરશે. વૈભવ સૂર્યવંશી મર્યાદિત ઓવરના ક્રિકેટમાં પોતાને સાબિત કરી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેને રેડ-બોલ ક્રિકેટમાં ખાસ અનુભવ નથી. તેના માટે દુલીપ ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન દ્વારા ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં ડેબ્યૂ માટે દાવો કરવાની તક છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી એશિયન ગેમ્સમાં પણ રમશે
2026-27 દુલીપ ટ્રોફી પછી વૈભવ સૂર્યવંશી અફઘાનિસ્તાન સામે 3 મેચની T20 શ્રેણીમાં રમશે. તે પછી પણ તે રમતો જોવા મળશે. 2026 એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે. BCCIએ આ ઇવેન્ટ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમની સત્તાવાર જાહેરાત કરી દીધી છે, જેમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનો પણ સમાવેશ થાય છે.