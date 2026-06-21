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ક્રિકેટ જગતમાં વૈભવનો વિસ્ફોટ... 11 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી રચ્યો ઈતિહાસ

Vaibhav Sooryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશીએ લિસ્ટ એ ક્રિકેટમાં માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. આ ફોર્મેટમાં વૈભવ સૂર્યવંશી કરતાં અન્ય કોઈ ખેલાડીએ ઝડપી અડધી સદી ફટકારી નથી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 21, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:56 AM IST
ક્રિકેટ જગતમાં વૈભવનો વિસ્ફોટ... 11 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી રચ્યો ઈતિહાસ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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