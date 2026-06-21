/ક્રિકેટ જગતમાં વૈભવનો વિસ્ફોટ... 11 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી રચ્યો ઈતિહાસ

Vaibhav Sooryavanshi : ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઈનલ મેચ આજે એટલે કે 21 જૂનના રોજ ભારત A અને શ્રીલંકા A વચ્ચે રમાઈ રહી છે. આ મેચ દામ્બુલા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. શ્રીલંકા A એ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમે શાનદાર શરૂઆત કરી છે, માત્ર 5 ઓવરમાં જ 88 રન બનાવ્યા છે.
ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં શ્રીલંકા A સામે ભારત A માટે ધમાકેદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કરીને વૈભવ સૂર્યવંશીએ નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો. તે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો છે. શ્રીલંકા A સામેની ટાઇટલ મેચમાં તેણે ફક્ત 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 11 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી
આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી આક્રમક મૂડમાં દેખાઈ રહ્યો છે અને તેણે ત્રીજી ઓવરમાં મોહમ્મદ શિરાઝની બોલિંગમાં 26 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ છગ્ગા અને બે ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. વૈભવે પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ ચાલુ રાખી અને માત્ર 11 બોલમાં પાંચ છગ્ગા અને પાંચ ચોગ્ગા સાથે અડધી સદી ફટકારી.