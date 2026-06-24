/વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં ફક્ત બે વખત જ મળશે એન્ટ્રી, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ICCનો ખાસ નિયમ

Vaibhav Sooryavanshi : IPL પછી વૈભવ સૂર્યવંશી ઇન્ડિયા Aમાં રમતો જોવા મળ્યો, શરૂઆતની મેચોમાં ખરાબ શરૂઆત બાદ તેણે ફાઇનલમાં વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમીને બધાનું ધ્યાન ખેંચ્યું. વૈભવ ટૂંક સમયમાં ભારતીય જર્સીમાં રમતા જોવા મળી શકે છે. ભારત શુક્રવારથી આયર્લેન્ડ સામે બે મેચની T20 શ્રેણી રમશે અને ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ રવાના થશે.
આગામી શ્રેણીમાં વૈભવને ભારત માટે રમવાની પહેલી તક મળી શકે છે. જોકે, ટીમનો ભાગ હોવા છતાં તે ઇંગ્લેન્ડ સામેની શ્રેણી દરમિયાન હંમેશા ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં હાજર રહેશે નહીં. આનું કારણ ICC અને ઇંગ્લેન્ડ વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) દ્વારા લાગુ કરાયેલ સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલ નિયમ છે.
ઇંગ્લેન્ડમાં અલગ ચેન્જિંગ રૂમ
ICC અને ECB દ્વારા લાગુ કરાયેલા નિયમોને કારણે વૈભવ સૂર્યવંશી લાંબા સમય સુધી ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં હાજર રહેશે નહીં. નિયમો અનુસાર, 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના ખેલાડીઓને ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી નથી. પરિણામે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને દરેક સ્થળે એક અલગ ચેન્જિંગ રૂમ આપવામાં આવશે.
મીડિયા અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે યુવા ખેલાડીને ફક્ત મેચ અને ટીમ મીટિંગ દરમિયાન ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રવેશવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. બાકીના સમય માટે તે ECB દ્વારા આપવામાં આવેલા અલગ ચેન્જિંગ રૂમમાં રહેશે. ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે આ મહિને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર વૈભવ સૂર્યવંશીના માતાપિતાને તેની સાથે રહેવાની મંજૂરી આપી છે.
મેચ અને મીટિંગ દરમિયાન હાજર રહેશે
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે, સૂર્યવંશીને મેચ દરમિયાન ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં પ્રવેશવાની અને ટીમની ચર્ચામાં ભાગ લેવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. આ પ્રતિબંધ ફક્ત મેચ પહેલા અને પછીના સમય માટે જ લાગુ પડે છે. ઈંગ્લેન્ડમાં આવી વ્યવસ્થા સામાન્ય છે. ગત સિઝનમાં આર્સેનલનો મેક્સ ડોમેન ડિસેમ્બરમાં 16 વર્ષનો થયા ત્યાં સુધી તેના સાથી ખેલાડીઓ માટે અલગ ચેન્જિંગ રૂમનો ઉપયોગ કરતો હતો. જોકે, સૂર્યવંશી માટે આ સંપૂર્ણપણે નવું હશે, કારણ કે ભારતમાં આવા કોઈ નિયમો લાગુ પડતા નથી.
ભારતીય T20 ટીમમાં પોતાનો પહેલો કોલ મેળવનાર સૂર્યવંશીને સાત મેચની શ્રેણી (આયર્લેન્ડ સામે બે અને ઇંગ્લેન્ડ સામે પાંચ) માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રવાસ 26 જૂને બેલફાસ્ટમાં શરૂ થશે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ તાજેતરમાં શ્રીલંકા A સામે ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.