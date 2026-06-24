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વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં ફક્ત બે વખત જ મળશે એન્ટ્રી, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ICCનો ખાસ નિયમ

Vaibhav Sooryavanshi : ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ICC અને ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા લાગુ કરાયેલા સુરક્ષા અને પ્રોટોકોલ નિયમોને કારણે યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીને ફક્ત મેચ અને ટીમ મીટિંગ દરમિયાન જ ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં રહેવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:24 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીને ભારતીય ડ્રેસિંગ રૂમમાં ફક્ત બે વખત જ મળશે એન્ટ્રી, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ICCનો ખાસ નિયમ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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