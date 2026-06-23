/વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયા માટે કયા નંબરની જર્સી પહેરીને રમશે ? માતાના કહેવા પર પસંદ કર્યો ખાસ નંબર

Vaibhav Sooryavanshi Jersey Number : વૈભવ સૂર્યવંશીનું ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમવાનું સ્વપ્ન સાકાર થવા જઈ રહ્યું છે. ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચે 26 જૂનથી બે મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થવાની છે. વૈભવને તેની જર્સી મળી ગઈ છે અને તે હવે દેશ માટે રમવા તૈયાર છે. BCCIએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં વૈભવનો જર્સી નંબર જોવા મળે છે.
કયા નંબરની જર્સી પહેરશે વૈભવ સૂર્યવંશી ?
BCCIએ એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાના સપોર્ટ સ્ટાફનો સભ્ય રઘુ વૈભવના હોટલ રૂમમાં જઈને તેને તેની ભારતીય જર્સી આપી રહ્યો છે. બોક્સ ખોલતાની સાથે જ વૈભવની ખુશી બેવડાઈ ગઈ. ત્યારબાદ તે જર્સીને જોતો રહ્યો. આ દરમિયાન ખુલાસો થયો કે તેનો જર્સી નંબર-3 છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સુરેશ રૈના, હરભજન સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલ જેવા ભારતીય દિગ્ગજો અગાઉ આ નંબર પહેરીને રમી ચૂક્યા છે.
વૈભવે નંબર 3 કેમ પસંદ કર્યો ?
જ્યારે સૂર્યવંશીએ તેની વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ સફર શરૂ કરી, ત્યારે તેણે શરૂઆતમાં 12 નંબરની જર્સી પહેરી હતી. જો કે, તેની માતાએ તેને તે બદલવાની સલાહ આપી. તેમણે જણાવ્યું કે, 12 (1 + 2)ના અંકો ઉમેરવાથી ૩ થાય છે. તો પછી 3 નંબર જ યોગ્ય છે, બે અંકનો નંબર રાખવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેણે તેની માતાની સલાહનું પાલન કર્યું.
Ladies & Gentlemen
The moment the nation has been waiting for has arrived!
Vaibhav Sooryavanshi in #TeamIndia jersey. Witness this incredibly special moment ❤️ pic.twitter.com/sUUytFMPVw
— BCCI (@BCCI) June 23, 2026
જર્સી મેળ્યા પછી વૈભવે શું કહ્યું ?
ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી મેળવ્યા પછી વૈભવ સૂર્યવંશી ખૂબ જ ખુશ થયો. તેણે તે ક્ષણને સ્વપ્ન સમાન ગણાવી. વૈભવે કહ્યું કે, જેના માટે મેં પહેલા દિવસે બેટ પકડ્યું હતું, તે સપનું આજે સાકાર થયું છે. હું આ લાગણીને શબ્દોમાં વર્ણવી શકતો નથી. આ મારા માટે સ્વપ્ન સમાન છે. જર્સી જોઈને મને એટલો આનંદ થયો કે હું બીજું કંઈ વિચારી પણ શકતો નથી. ક્યારેક, એવી વસ્તુઓ બને છે જેની તમે ક્યારેય કલ્પના પણ ન કરી હોય. હવે મારી સાથે પણ કંઈક આવું જ થઈ રહ્યું છે.
આયર્લેન્ડ જવા રવાના
આ દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશી આજે 23 જૂને આયર્લેન્ડ જવા રવાના થયો છે. ભારતીય ટીમની પહેલી બેચ ચેન્નાઈથી રવાના થઈ છે. આ ગ્રુપમાં સંજુ સેમસન, અક્ષર પટેલ અને અભિષેક શર્માનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રવાસમાં વૈભવના માતા-પિતા પણ તેની સાથે રહેશે. 15 વર્ષના ખેલાડીની સારી સંભાળ રાખવામાં આવે તે માટે BCCI દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.