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IND vs ZIM : 15 વર્ષની ઉંમરે વર્લ્ડ રેકોર્ડ... T20માં આવું કરનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો વૈભવ સૂર્યવંશી

Vaibhav Suryavanshi World Record : ઝિમ્બાબ્વેનો પ્રવાસ વૈભવ સૂર્યવંશી માટે ખરેખર ખાસ રહ્યો છે. તેણે ત્રણમાંથી બે મેચમાં અડધી સદી ફટકારી છે. છેલ્લી મેચમાં માત્ર 31 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરીને વૈભવે એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 26, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:02 PM IST
IND vs ZIM : 15 વર્ષની ઉંમરે વર્લ્ડ રેકોર્ડ... T20માં આવું કરનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો વૈભવ સૂર્યવંશી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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