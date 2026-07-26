/IND vs ZIM : 15 વર્ષની ઉંમરે વર્લ્ડ રેકોર્ડ... T20માં આવું કરનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો વૈભવ સૂર્યવંશી

Vaibhav Suryavanshi World Record : વૈભવ સૂર્યવંશીને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ભલે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હોય, પરંતુ તેણે ઝિમ્બાબ્વેની ધરતી પર બેટથી ભારે તબાહી મચાવી હતી. ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણીમાં આ વિસ્ફોટક ભારતીય ઓપનરે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જે પહેલાં ક્યારેય ન જોઈ હોય. હરારેમાં ત્રીજી અને અંતિમ T20 મેચમાં માત્ર 31 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને, વૈભવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક નવો વિશ્વ રેકોર્ડ બનાવ્યો.
વૈભવ સૂર્યવંશી 15 વર્ષની ઉંમરે બે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન બન્યો છે. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં તેના પહેલા કોઈ ખેલાડી આ ઉંમરે એક પણ અડધી સદી ફટકારી શક્યો નથી. શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં વૈભવે 19 બોલમાં 52 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી.
ત્રીજી T20માં 49 બોલમાં 81 રન ફટકાર્યા
ત્રીજી T20 મેચમાં વૈભવે ઝિમ્બાબ્વેના બોલરોને ધોઈ નાખ્યા હતા 49 બોલમાં 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 8 શાનદાર ચોગ્ગા અને 4 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવ સૂર્યવંશી ત્રણ મેચની શ્રેણી દરમિયાન ધમાકેદાર ફોર્મમાં હતો, તે ત્રણ મેચોમાં કુલ 153 રન સાથે શ્રેણીનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બન્યો.
8️⃣1️⃣ runs
4️⃣9️⃣ deliveries
8️⃣ fours
4️⃣ sixes
Vaibhav Sooryavanshi thrilled Harare with another special outing 🌟👏
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— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
પહેલી T20માં પણ ઇતિહાસ રચ્યો
શ્રેણીની પ્રથમ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ 15 વર્ષ અને 118 દિવસની ઉંમરે માત્ર 18 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં અડધી સદી ફટકારનાર સૌથી નાની ઉંમરનો બેટ્સમેન બન્યો હતો. હવે શ્રેણીની અંતિમ મેચમાં બીજી અડધી સદી ફટકારીને તેણે આ રેકોર્ડને વધુ ખાસ બનાવ્યો છે.