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21 કે 22 વર્ષનો છે વૈભવ સૂર્યવંશી ? આયર્લેન્ડ શ્રેણી પહેલા પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરના દાવાએ મચાવ્યો હોબાળો

Vaibhav Sooryavanshi : માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશી તેની વિસ્ફોટક બેટિંગથી ચાહકોના દિલ જીતી રહ્યો છે. તેની ઉંમર અંગે વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. હવે, એક પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે દાવો કર્યો છે કે વૈભવ કદાચ 21 કે 22 વર્ષનો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:59 PM IST
21 કે 22 વર્ષનો છે વૈભવ સૂર્યવંશી ? આયર્લેન્ડ શ્રેણી પહેલા પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરના દાવાએ મચાવ્યો હોબાળો

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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