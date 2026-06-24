/21 કે 22 વર્ષનો છે વૈભવ સૂર્યવંશી ? આયર્લેન્ડ શ્રેણી પહેલા પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરના દાવાએ મચાવ્યો હોબાળો

Vaibhav Sooryavanshi : માત્ર 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશી તેની વિસ્ફોટક બેટિંગને કારણે વિશ્વભરમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. તેણે ભારતીય T20 ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે અને હાલમાં તે ટીમ સાથે આયર્લેન્ડના પ્રવાસે છે. સૂર્યવંશીએ તાજેતરમાં ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં શ્રીલંકા A સામે માત્ર 11 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. તેની ઉંમર અંગે વારંવાર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે અને હવે પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર તનવીર અહેમદે દાવો કર્યો છે કે બિહારનો આ ખેલાડી ખરેખર 21 કે 22 વર્ષનો છે, આ નિવેદને સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચાવ્યો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશીની ઉંમર અંગે ઉઠ્યા સવાલ
પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર તનવીર અહેમદે ટીવી શો દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીની ઉંમર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ખેલાડી 21 કે 22 વર્ષનો છે. તેણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, મને નથી લાગતું કે આ 15 વર્ષનો છે. તે 21 કે 22 વર્ષનો હોવો જોઈએ. તે ઉંમરે પણ આ રીતે બોલને ફટકારવો સરળ નથી. તેની પાસે મજબૂત આધાર, ઉત્તમ બેક-લિફ્ટ અને શાનદાર બેટ સ્વિંગ છે. વૈભવ સૂર્યવંશી જે પાવર દર્શાવે છે તે 15 વર્ષના બાળકમાં સામાન્ય રીતે હોતી નથી. આ ઉંમરે છગ્ગા મારવા એ એક મોટી સિદ્ધિ છે.
🚨 MASSIVE STATEMENT BY PAKISTANI TANVIR AHMED ON VAIBHAV SURYAVANSHI AND HIS AGE🚨
Tanvir Ahmed said 🗣️,
"Vaibhav Suryavanshi is a child of India. Yesterday, he scored 50 off 11 balls. Well, I do not believe this fifteen-year-old, twenty-one-twenty-two-year-old this kid must… pic.twitter.com/ExpB1LnhwE
— Cricket Central (@CricketCentrl) June 22, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશી હજુ બાળક છે
તનવીર અહેમદે દાવો કર્યો હતો કે જેમ જેમ વૈભવ સૂર્યવંશી પરિપક્વ થશે, તેમ તેમ તેની રિફ્લેક્સ ધીમી પડશે અને જો તે પોતાનું ફોર્મ ગુમાવશે તો તેને વાપસી માટે સંઘર્ષ કરવો પડી શકે છે. તેણે કહ્યું કે, હાલમાં તે ખૂબ સારું લાગે છે, પરંતુ જે દિવસે તે ફોર્મમાં નહીં હોય, ત્યારે તેને ના બોલ દેખાશે કે ના રન બનાવી શકશે. કારણ એ છે કે તે હજુ પણ બાળક છે. તેની પાસે રિફ્લેક્સ છે. જેમ જેમ સમય પસાર થશે, તે ધીમો પડી જશે. જો તે પોતાનું ફોર્મ ગુમાવશે, તો તેના અંદરની ખામીઓ નજર આવવા લાગશે.
તનવીર અહેમદને લોકોએ ટ્રોલ કર્યો
વૈભવ સૂર્યવંશીની ઉંમર પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા તનવીર અહેમદ પર ઉલટા પ્રહાર થયા છે. ભારતીય ફેન્સ સોશિયલ મીડિયા પર તેની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે.
It happens with everyone..chill..
He is enjoying his form...you take care of babar azam..
He is not like Afridi..fake age & fluke hitter...
— Prabhakar Naidu (@PrabhakarDreams) June 23, 2026
એક ફેન્સે લખ્યું છે કે, "આવું દરેક સાથે થાય છે. અત્યારે, તે તેના ફોર્મનો આનંદ માણી રહ્યો છે. તમારે બાબર આઝમ પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. વૈભવ શાહિદ આફ્રિદી જેવો નથી, જેની ઉંમર ખોટી હતી."
એક ફેન્સ લખ્યું છે કે, "હવે પ્રશ્ન એ છે કે તનવીર છે કોણ ?"