36 ચોગ્ગા અને 44 છગ્ગા... 211 બોલમાં બનાવ્યા 466 રન, કોણ છે આ ભારતીય બેટ્સમેન
Vaibhav Suryavanshi: 14 વર્ષનો વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં ધમાકેદાર ડેબ્યૂ કર્યા પછી આ યુવા બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં માત્ર 211 બોલમાં 466 રન બનાવીને એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Vaibhav Suryavanshi: ભારતના ઉભરતા યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી એશિયા કપ રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ 2025માં સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહેનાર ખેલાડી હતો. માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે તેણે એવું પ્રદર્શન કર્યું છે, જેણે ક્રિકેટ ફેન્સને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. તેમના T20 આંકડા કોઈ વિસ્ફોટક આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી કરતા ઓછા નથી.
466 રન, 44 છગ્ગા, 36 ચોગ્ગા - વૈભવનો વિસ્ફોટક રેકોર્ડ
વૈભવ સૂર્યવંશીએ T20માં માત્ર 11 મેચ રમી છે, પરંતુ આ મેચોમાં તેણે:
- 211 બોલમાં 466 રન બનાવ્યા
- 36 ચોગ્ગા અને 44 છગ્ગા ફટકાર્યા
- 220.85ની ખતરનાક સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી
- આ આંકડા દર્શાવે છે કે, જ્યારે પણ વૈભવ ક્રીઝ પર હોય છે, ત્યારે મેચ એકતરફી બની જાય છે.
શરૂઆતની મેચમાં તોડ્યા ઐતિહાસિક રેકોર્ડ
યુએઈ સામેની તેની ધમાકેદાર સદી માત્ર 32 બોલમાં જ ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તેણે 42 બોલમાં 144 રન બનાવીને મેચનું પાસું ફેરવી નાખ્યું હતું. આ ઇનિંગે તેને વિશ્વ ક્રિકેટના નકશા પર સ્થાન અપાવ્યું. વૈભવ T20 ફોર્મેટમાં બે સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા બેટ્સમેન બની ગયો છે. આ રેકોર્ડ આ પહેલા ફ્રાન્સના ગુસ્તાવ મેકકોનના નામે હતો, જેમણે 18 વર્ષની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. વૈભવે આ રેકોર્ડ માત્ર 14 વર્ષ અને 232 દિવસમાં તોડી નાખ્યો છે.
છેલ્લી બે મેચમાં ન ચાલ્યું બેટ
શરૂઆતમાં વૈભવનું બેટ ખૂબ જ ખતરનાક ચાલ્યું હતું, પરંતુ પાકિસ્તાન સામે વૈભવે માત્ર 45 અને ઓમાન સામે માત્ર 12 રન બનાવી શક્યો હતો.
