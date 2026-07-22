/વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા કરશે ઓપનિંગ, આવી હોઈ શકે છે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ 11

Team India Playing 11: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે 23 જુલાઈના રોજ હરારેમાં પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાશે. T20 વર્લ્ડ કપમાં આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામે સતત બે T20 સિરીઝ જીત્યા બાદ ટીમ ઇન્ડિયા અહીં આવી હતી. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારત તેની ત્રીજી સિરીઝ રમશે. આ વખતે, ઝિમ્બાબ્વે ઘરઆંગણે શાનદાર ક્રિકેટ રમશે, પરંતુ ઝિમ્બાબ્વેએ તાજેતરમાં શાનદાર ક્રિકેટ રમીને બાંગ્લાદેશને આશ્ચર્યચકિત કર્યું છે. મેચો રોમાંચક રહેશે, પરંતુ પ્રથમ મેચ પહેલા, તમારે જાણવું જોઈએ કે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવન શું હોઈ શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવનને જોતાં, ડાબા હાથના બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા ઇનિંગની શરૂઆત કરે તેવી શક્યતા છે, કારણ કે આ શ્રેણી માટે સંજુ સેમસનને બહાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રભસિમરન સિંહને હાલ તક મળે તેવી શક્યતા નથી. ઈશાન કિશન ત્રીજા નંબર પર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન તરીકે રમશે, જ્યારે કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયર ચોથા નંબર પર જવાબદારી સંભાળશે. વાઇસ-કેપ્ટન તિલક વર્મા પાંચમા નંબર પર રમશે તેવી શક્યતા છે.
બેટિંગ ઓર્ડર ટોચના પાંચમાં સેટ છે, પરંતુ તે પછી, શિવમ દુબે અને રિંકુ સિંહને તક મળવાની શક્યતા છે. જો કે, સમસ્યા એ છે કે જો બંને રમે છે, તો ફક્ત ચાર યોગ્ય બોલિંગ ઓપ્શન હશે. આ સ્થિતિમાં, શિવમ દુબે અને તિલક વર્માએ ચાર-ચાર ઓવર ફેંકવા પડશે. હર્ષ દુબે આઠમા નંબર પર હોઈ શકે છે, પરંતુ જો ભારત સ્પિનર સાથે જાય છે, તો રવિ બિશ્નોઈ પ્રથમ પસંદગી હશે. બે ફાસ્ટ બોલિંગ વિકલ્પો પ્રિન્સ યાદવ અને મયંક યાદવ હોઈ શકે છે.
ટીમ મેનેજમેન્ટ સામે આ પડકાર
જો મેનેજમેન્ટને લાગે કે હર્ષ દુબે એક સારો ઓલરાઉન્ડર અને સ્પિનર છે, તો તે રમશે. જો કે, જો વધારાના પેસરની જરૂર હોય, તો અશોક શર્માને તક આપવામાં આવી શકે છે. આ ખૂબ જ અશક્ય છે. જો કે, જો આ પ્લેઇંગ ઇલેવન સાથે બોજ પૂરો થાય છે, તો શિવમ દુબે, તિલક વર્મા, શ્રેયસ ઐયર, અભિષેક શર્મા અને રિંકુ સિંહને ચાર બોલરો ઉપરાંત પાંચમા બોલરની ઓવર ફેંકવા માટે મેદાનમાં ઉતરવું પડશે. શિવમ દુબે સિવાય, બાકીના ખેલાડીઓ તેમની બોલિંગ માટે જાણીતા નથી.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન ટીમ
વૈભવ સૂર્યવંશી, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા (ઉપ-કેપ્ટન), શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, હર્ષ દુબે/અશોક શર્મા, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રિન્સ યાદવ અને મયંક યાદવ