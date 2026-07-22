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વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા કરશે ઓપનિંગ, આવી હોઈ શકે છે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ 11

Team India Playing 11: ભારત અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે આવતીકાલે પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ યોજાવાની છે. તે પહેલાં, 23 જુલાઈના રોજ પ્રથમ T20Iમાં કોણ કોણ રમી શકે છે તેના પર એક નજર.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 22, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:14 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્મા કરશે ઓપનિંગ, આવી હોઈ શકે છે ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ 11

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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