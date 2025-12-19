Prev
સેમિફાઇનલમાં વૈભવ-આયુષ ફ્લોપ... નવી જોડીએ કર્યો કમાલ, ફાઈનલમાં પાકિસ્તાન સામે ટકરાશે ટીમ ઈન્ડિયા

IND U19 vs SL U19: અંડર-19 એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા જીત માટે તૈયાર દેખાઈ રહી હતી. સેમિફાઇનલ મેચમાં તેમનો મુકાબલો શ્રીલંકા સામે હતો, જ્યાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને આયુષ મ્હાત્રેની ઘાતક જોડી ફ્લોપ રહી. આ જોડી ફેલ થતા જ ફેન્સનું ટેન્શન વધી ગયું હતું, પરંતુ બે અજાણ્યા ખેલાડીઓની શાનદાર ઈનિંગ્સે ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલની ટિકિટ અપાવી દીધી છે.

Dec 19, 2025, 07:54 PM IST

IND U19 vs SL U19: અંડર-19 એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયા જીત માટે તૈયાર દેખાઈ રહી હતી. સેમિફાઇનલ મેચમાં તેમનો મુકાબલો શ્રીલંકા સામે હતો, જ્યાં વૈભવ સૂર્યવંશી અને આયુષ મ્હાત્રેની ઘાતક જોડી ફ્લોપ રહી. આ જોડી ફેલ થતા જ ફેન્સનું ટેન્શન વધી ગયું હતું, પરંતુ બે અજાણ્યા ખેલાડીઓની શાનદાર ઈનિંગ્સે ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલની ટિકિટ અપાવી દીધી છે. કેપ્ટન આયુષ મ્હાત્રેએ ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાની ધાતક બોલિંગના કારણે શ્રીલંકાની ટીમ 20 ઓવરમાં માત્ર 138 રન જ બનાવી શકી હતી.

વૈભવ અને આયુષ ગયા ફેલ
સેમિફાઇનલ મેચમાં બધાની નજર ફોર્મમાં ચાલી રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી પર હતી. એક મેચ પહેલા વૈભવે 171 રનની ઇનિંગ રમીને તેના વિરોધીઓમાં ડર પેદા કર્યો હતો. પરંતુ સેમિફાઇનલમાં વૈભવ અને આયુષ બન્ને બેટથી કોઈ ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યા નહીં. જો કે, નવી જોડીએ શ્રીલંકાની ભંકા લાવી દીધી. એકતરફી અંદાજમાં ભારતીય ટીમે મેચ જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

વિહાન અને એરોનની શાનદાર ઇનિંગ
વૈભવ અને મ્હાત્રેની વિકેટ પછી વિહાન મલ્હોત્રા અને આરોનએ વિસ્ફોટક અડધી સદી ફટકારીને બાજી સંભાળી. વિહાને 45 બોલમાં 61 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સામેલ છે. બીજી તરફ આરોનના બેટથી પણ 49 બોલમાં 58 રનની શાનદાર ઈનિંગ જોવા મળી. તેમની ઇનિંગને કારણે ભારતે 139 રનનો લક્ષ્ય સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો.

21 ડિસેમ્બરે ફાઇનલ 
અંડર-19 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલ 21 ડિસેમ્બરે રમાશે. ભારતનો મુકાબલો પાકિસ્તાન સામે થશે. ભારત આ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાનને એક વાર હરાવી ચૂક્યું છે. આ બીજી વખત હશે જ્યારે કટ્ટર હરીફ ટાઇટલ માટે આમને-સામને હશે. હવે જોવાનું રહે છે કે પાકિસ્તાન પોતાની હારનો બદલો લઈ શકશે કે નહીં.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

IND U19 vs SL U19vaibhav suryavanshiU19 Asia Cup Semi Finalઅંડર-19 એશિયા કપવૈભવ સૂર્યવંશી

