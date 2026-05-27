/વૈભવ સૂર્યવંશીએ તોડ્યો ક્રિસ ગેલનો સૌથી વધુ સિક્સનો રેકોર્ડ, એલિમિનેટર મેચમાં મચાવી ધમાલ

SRH vs RR, IPL 2026: વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. આઈપીએલ 2026ના એલિમિનેટર મુકાબલામાં વૈભવે તે રેકોર્ડ તોડી દીધો, જેની કોઈએ કલ્પના પણ કરી નહોતી.
IPL News: ક્રિકેટમાં ક્યારે શું થઈ જાય, તેનું કોઈ અનુમાન લગાવી શકતું નથી. પરંતુ ઘણીવાર એવા રેકોર્ડ બની જાય છે, જેને તૂટવા અસંભવ લાગે છે, પરંતુ આજે આઈપીએલ 2026ના એલિમિનેટર મુકાબલામાં રાજસ્થાન રોયલ્સના વૈભવ સૂર્યવંશીએ આઈપીએલનો એક એવો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે, જેની કલ્પના કોઈએ કરી નહોતી. 15 વર્ષના આ બેટરે યુનિવર્સ બોસના નામથી જાણીતા ક્રિસ ગેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
હકીકતમાં આઈપીએલની એક સીઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ ક્રિસ ગેલના નામે હતો. ગેલે 14 વર્ષ પહેલા આઈપીએલ 2012મા 59 સિક્સ ફટકારી હતી. ત્યારથી કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે ગેલનો આ રેકોર્ડ તોડવો સંભવ નથી, પરંતુ આઈપીએલ 2026મા વૈભવ સૂર્યવંશીએ ગેલનો આ રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. વૈભવ અત્યાર સુધી આઈપીએલમાં 61 સિક્સ ફટકારી ચૂક્યો છે.
He's just getting started 😉
Vaibhav Sooryavanshi 🆚 Pat Cummins 🍿
— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
આઈપીએલની એક સીઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સ
65 - વૈભવ સૂર્યવંશી (2026)
59 - ક્રિસ ગેલ (2012)
52 - આંદ્રે રસેલ (2019)
51 - ક્રિસ ગેલ (2013)
45 - જોસ બટલર (2022)
Cracking 1⃣6⃣-ball FIFTY 🔥
Vaibhav Sooryavanshi not letting us and the bowlers breathe 😅
— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
વૈભવ સૂર્યવંશીએ પ્લેઓફમાં ફટકારી અડધી સદી
ન્યૂ ચંદીગઢના મુલ્લાંપુરમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ સિક્સનો વરસાદ કર્યો છે. સૂર્યવંશીએ માત્ર 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે પાવરપ્લેમાં 8 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ સાથે સૂર્યવંશી આઈપીએલ ઈતિહાસમાં પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારનાર બેટર બની ગયો છે.
29 બોલમાં ફટકાર્યા 97 રન
વૈભવ સૂર્યવંશીએ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 29 બોલમાં 97 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. તેણે પોતાની ઈનિંગમાં 12 સિક્સ અને 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વૈભવ સૂર્યવંશી આઈપીએલના ઈતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ચૂકી ગયો હતો. પરંતુ પ્લેઓફ મુકાબલામાં આ યુવા બેટરે ધમાલ મચાવી દીધી છે.