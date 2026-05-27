/નોકઆઉટ મેચમાં સૂર્યવંશીએ કર્યો સિક્સનો વરસાદ, તોડી દીધા 5 મોટા રેકોર્ડ, અનેક દિગ્ગજોને પાછળ છોડ્યા

Vaibhav Sooryavanshi Records IPL 2026: વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ મેચમાં એક, બે નહીં, પરંતુ પાંચ મોટા રેકોર્ડ તોડી દીધા છે. તેણે માત્ર 29 બોલમાં 97 રન ફટકાર્યા હતા.
27 મે 2026, આ તે તારીખ છે જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાના આઈપીએલ કરિયરની પ્રથમ પ્લેઓફ મેચ રમી. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ એલિમિનેટર મેચમાં 15 વર્ષના સૂર્યવંશીએ ઘણા રેકોર્ડ તોડી દીધા છે. વૈભવ એક સમયે 4 બોલમાં 7 રન બનાવી રમી રહ્યો હતો, પરંતુ આગામી 12 બોલમાં 41 રન ફટકારી દીધા. વૈભવે મેચમાં 28 બોલ રમી 97 રન બનાવ્યા અને 12 સિક્સ ફટકારી હતી.
વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ મેચમાં આીપીએલ 2026ની સિઝનમાં પોતાના 600 રન પણ પુરા કર્યા હતા. 16 બોલમાં 50 રન પુરા કર્યાં અને ક્રિસ ગેલનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ તોડી દીધો હતો. તે સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાથી ચૂકી ગયો, પરંતુ તેણે એલિમિનેટર મેચમાં 5 મોટા રેકોર્ડ તોડી દીધા છે.
IPL પ્લેઓફની સૌથી ઝડપી અડધી સદી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ એલિમિનેટર મેચમાં 16 બોલમાં 50 રન પુરા કર્યાં. તેણે આઈપીએલ પ્લેઓફ ઈતિહાસની સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાના મામલામાં સુરેશ રૈનાની બરોબરી કરી છે. એડમ ગિલક્રિસ્ટ આ મામલામાં ત્રીજા સ્થાને છે, જેણે પ્લેઓફ મેચમાં 17 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી.
16 બોલ - વૈભવ સૂર્યવંશી
16 બોલ - સુરેશ રૈના
એક સિઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સ
આઈપીએલ 2012ની સિઝનમાં ક્રિસ ગેલે 59 સ,િક્સ ફટકારી હતી. આખરે તેના 14 વર્ષ બાદ વૈભવ સૂર્યવંશીએ ગેલનો આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. સનરાઇઝર્સ વિરુદ્ધ 8 સિક્સ ફટકારવાની સાથે તે આઈપીએલની એક સિઝનમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારનાર બેટર બની ગયો છે.
65 સિક્સ - વૈભવ સૂર્યવંશી (IPL 2026)
59 સિક્સ - ક્રિસ ગેલ (IPL 2022)
એક સિઝનમાં 600+ રન બનાવનાર સૌથી યુવા બેટર
વૈભવ સૂર્યવંશી એક આઈપીએલ સિઝનમાં 600+ રન બનાવનાર સૌથી યુવા બેટર બની ગયો છે. વૈભવે આ સિઝનમાં 680 રન બનાવ્યા છે. આ પહેલા પંતે 2018મા 21 વર્ષની ઉંમરે 600 રનનો આંકડો પાર કર્યો હતો.
15 વર્ષ - વૈભવ સૂર્યવંશી
21 વર્ષ - રિષભ પંત
IPL પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ 50+ સ્કોર
એલિમિનેટર મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઈનિંગની ચોથી ઓવરમાં 50 રન પુરા કરી લીધા હતા. તેણે આઈપીએલમાં પાંચમી વખત પાવરપ્લેની અંદર અડધી સદી પુરી કરી છે. આ પહેલા છ ઓવરમાં સૌથી વધુ અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ડેવિડ વોર્નરને નામે છે, જેણે છ વખત આ સિદ્ધિ મેળવી છે.
6 વખત - ડેવિડ વોર્નર
5 વખત - વૈભવ સૂર્યવંશી
એકઆઈપીએલ ઈનિંગમાં સૌથી વધુ સિક્સ (પાવરપ્લેમાં)
પાવરપ્લેની અંદર એક આઈપીએલ ઈનિંગમાં સૌથી વધુ સિક્સ ફટકારવાનો રેકોર્ડ વૈભવ સૂર્યવંશીએ પોતાના નામે કરી લીધો છે. તેણે હૈદરાબાદ વિરુદ્ધ એલિમિનેટર મેચમાં પાવરપ્લે ઓવરમાં આઠ સિક્સ ફટકારી છે. આ સાથે તેણે સનથ જયસૂર્યા અને જોસ બટલર સહિત ઘણા દિગ્ગજોનો રેકોર્ડ તોડ્યો, જેણે પાવરપ્લેમાં સાત-સાત સિક્સ ફટકારી હતી.