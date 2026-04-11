વૈભવ સૂર્યવંશીએ રચ્યો ઈતિહાસ, IPLમાં પોતાના નામે કર્યો વધુ એક રેકોર્ડ
Vaibhav Suryavanshi : શુક્રવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામે રમાયેલી IPL મેચમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇનિંગની શરૂઆત કરતા માત્ર 26 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા. 300ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરતા આ વિસ્ફોટક બેટ્સમેને 7 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ RCB સામે માત્ર 15 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી.
- RCB સામે સૂર્યવંશીએ માત્ર 26 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા
- વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરી
- આ સાથે તેણે IPLમાં એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો
Vaibhav Suryavanshi : RCB સામે રમાયેલી IPL મેચમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા માત્ર 26 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા હતા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી પૂરી કરીને IPLમાં એક મોટો રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. વૈભવ સૂર્યવંશી IPLના ઇતિહાસમાં 15 બોલમાં બે વાર અડધી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો બીજો બેટ્સમેન બન્યો છે.
આ પહેલા 2024ની IPL સીઝન દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીએ 30 માર્ચે ગુવાહાટીમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) સામે 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશી IPLમાં 15 બોલ કે તેથી ઓછા બોલમાં બે અડધી સદી ફટકારનાર વિશ્વભરમાં બીજો બેટ્સમેન છે. 2024ની IPL સીઝનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના જેક ફ્રેઝર-મેકગર્કે પણ દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમતા 15 બોલમાં બે અડધી સદી ફટકારી હતી.
15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારનાર
- જેક ફ્રેઝર-મેકગર્ક (દિલ્હી કેપિટલ્સ) - 2 અડધી સદી
- વૈભવ સૂર્યવંશી (રાજસ્થાન રોયલ્સ) – 2 અડધી સદી
- યશસ્વી જયસ્વાલ (રાજસ્થાન રોયલ્સ) – 1 અડધી સદી
- કેએલ રાહુલ (પંજાબ કિંગ્સ) – 1 અડધી સદી
- પેટ કમિન્સ (કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ) – 1 અડધી સદી
વૈભવ સૂર્યવંશીએ અત્યાર સુધી 200 રન બનાવ્યા
આઈપીએલમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદીનો રેકોર્ડ યશસ્વી જયસ્વાલના નામે છે. 11 મે, 2023ના રોજ કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે IPL 2023ની મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ વતી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સામે રમતા યશસ્વી જયસ્વાલે માત્ર 13 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી હતી. IPL 2026ની સીઝનમાં અત્યાર સુધી વૈભવ સૂર્યવંશીએ 4 મેચમાં 50ની સરેરાશથી 200 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 2 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વૈભવ સૂર્યવંશીનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 78 રન રહ્યો છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયામાં ડેબ્યૂ કરવા માટે તૈયાર
IPL 2026 દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ જસપ્રીત બુમરાહને પહેલા જ બોલ પર સિક્સ ફટકારીને હિંમત દર્શાવી હતી. હવે, 15 વર્ષની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશી ટીમ ઈન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરવા માટે તૈયાર છે. પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ દ્વારા વૈભવ સૂર્યવંશીએ સાબિત કર્યું છે કે તે નેશનલ ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે લાયક છે. વૈભવ સૂર્યવંશી એક વિસ્ફોટક ડાબોડી બેટ્સમેન છે. વધુમાં તે સ્પિન બોલિંગ પણ કરે છે.
