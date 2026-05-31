/વૈભવ સૂર્યવંશીએ રચ્યો વધુ એક ઈતિહાસ, ઓરેન્જ કેપ જીતીને તોડ્યો શુભમન ગિલ-સાઈ સુદર્શનનો મહારેકોર્ડ

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: રાજસ્થાન રોયલ્સના 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026માં ઓરેન્જ કેપ જીતીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે. શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શનને પાછળ છોડીને તેણે 776 રન બનાવી સૌથી નાની ઉંમરના ઓરેન્જ કેપ જીતીને રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: વૈભવ સૂર્યવંશીએ રવિવારે (31 મે) ક્રિકેટ જગતમાં ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તેણે IPLના ઈતિહાસમાં ઓરેન્જ કેપ જીતનારો સૌથી યુવા ખેલાડી બની ગયો છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં RCB સામેની ફાઇનલ મેચમાં જ્યારે શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શન વહેલા આઉટ થઈ ગયા, ત્યારે સૂર્યવંશીની બાદશાહત પાકી થઈ ગઈ. તેણે ગિલ અને સુદર્શનનો રેકોર્ડ ધ્વસ્ત કરી દીધો છે.
આ સીઝનમાં વૈભવે 16 મેચોમાં 48.5ની એવરેજ અને 237.3ના અવિશ્વસનીય સ્ટ્રાઈક-રેટથી કુલ 776 રન બનાવ્યા છે. આ 15 વર્ષીય સ્ટારે એલિમિનેટરમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 97 અને ક્વોલિફાયર 2માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 96 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમીને ટાઇટલની રેસમાં લીડ મેળવી હતી. વૈભવે બન્ને મેચમાં સદી ફટકારી શક્યો ન હતો. ક્વોલિફાયર 2માં ગુજરાતે રાજસ્થાનને હરાવીને ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી હતી, જેનાથી સુદર્શન અને ગિલ પાસે રનનો તફાવત ઘટાડવાની તક હતી.
ગિલ અને સુદર્શન ચૂક્યા
ફાઇનલ મેચની શરૂઆતમાં શુભમન ગિલ 722 રન પર અને સુદર્શન 710 રન પર હતા. તેમની પાસે આ યુવા ખેલાડીથી આગળ નીકળવાની સુવર્ણ તક હતી, પરંતુ ગુજરાતના કેપ્ટન ગિલ માત્ર 10 રન અને સુદર્શન 12 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. અંતે ગિલ 722 રન સાથે બીજા અને સુદર્શન ત્રીજા સ્થાને રહ્યા. વિરાટ કોહલી 600 રન પર છે. તેમને ઓરેન્જ કેપ માટે 176થી વધુ રનની જરૂર હતી. પરંતુ ગુજરાત દ્વારા ફાઇનલમાં 155 રન બનાવવાની સાથે જ કોહલી માટે વૈભવને પાછળ છોડવું અશક્ય બની ગયું.
વૈભવે રેકોર્ડ તોડ્યો
માત્ર 15 વર્ષ અને 65 દિવસની ઉંમરે વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઓરેન્જ કેપ જીતીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. તેણે સાઈ સુદર્શનનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે, જેણે ગત સીઝનમાં 23 વર્ષ અને 237 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
આઈપીએલ ઓરેન્જ કેપ: સૌથી યુવા વિજેતાઓની યાદી
વૈભવ સૂર્યવંશી - 15 વર્ષ અને 65 દિવસ
સાઈ સુદર્શન - 23 વર્ષ અને 237 દિવસ
શુભમન ગિલ - 23 વર્ષ અને 263 દિવસ
ઋતુરાજ ગાયકવાડ - 24 વર્ષ અને 257 દિવસ
શોન માર્શ - 24 વર્ષ અને 328 દિવસ
વૈભવે બીજા કયા રેકોર્ડ બનાવ્યા?
આ સીઝન વૈભવ માટે રેકોર્ડની ખાણ સાબિત થઈ છે. તેણે એક IPL સીઝનમાં કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા સૌથી વધુ સિક્સર કુલ 72 સિક્સર ફટકાર્યા છે. આ ઉપરાંત વૈભવે કોઈપણ T20 ટૂર્નામેન્ટના પાવરપ્લેમાં 500થી વધુ રન (કુલ 521 રન) બનાવનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો છે. એટલું જ નહીં, વૈભવ હવે IPLમાં સૌથી ઝડપી 1000 રન (માત્ર 440 બોલમાં) બનાવનાર બેટ્સમેન પણ બની ગયો છે.