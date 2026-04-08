આઉટ થયા પછી કેમ રડવા લાગ્યો વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈનસાઈડ વીડિયો થયો વાયરલ

Vaibhav Sooryavanshi : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે આઉટ થયા પછી પેવેલિયન પરત ફરતી વખતે વૈભવ સૂર્યવંશી રડવા લાગ્યો હતો, આ ઘટનાનો એક વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. તેણે ઈનિંગમાં પાંચ છગ્ગા અને એક ચોગ્ગો ફટકાર્યો હતો. શાર્દુલ ઠાકુરે તેને આઉટ કર્યો હતો. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:08 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi : વૈભવ સૂર્યવંશી ખરેખર એક અદ્ભુત ખેલાડી છે. મંગળવારની રાતે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે તેણે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જોકે તે તેને મોટા સ્કોરમાં ફેરવી શક્યો નહોતો. વૈભવની રનોની ભૂખ ક્યારેય ખતમ થતી નથી. કદાચ આ જ કારણ છે કે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામે આટલી આક્રમક ઇનિંગ રમ્યો હોવા છતાં તે આઉટ થયા પછી રડતો જોવા મળ્યો હતો. તમે કદાચ લાઈવ ફૂટેજમાં જોવાનું ચૂકી ગયા હશો, પરંતુ એક ઈનસાઈડ વીડિયો હવે સામે આવ્યો છે. જેમાં તેના ચહેરા પર નિરાશા સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.

વરસાદના કારણે મેચ મોડી શરૂ થઈ હતી

રાજસ્થાન રોયલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વચ્ચેની IPL મેચ ખૂબ મોડી શરૂ થઈ. આ વિલંબ વરસાદને કારણે થયો હતો. મેચ આખરે રાત્રે 10:00 વાગ્યા પછી શરૂ થઈ હતી. આકાશમાંથી તો વરસાદ બંધ થઈ ગયો, પરંતુ જયસ્વાલ અને સૂર્યવંશીની જોડીએ મેદાન પર રનોનો વરસાદ શરૂ કર્યો હતો. વૈભવને પહેલી ઓવર દરમિયાન બેટિંગ કરવાની તક મળી નહોતી, કારણ કે યશસ્વી જયસ્વાલ ક્રીઝ પર આખી ઓવર રહ્યો હતો. પરિણામે બીજી ઓવરમાં વૈભવનો સામનો જસપ્રીત બુમરાહ સામે થયો.

પહેલા જ બોલ પર છગ્ગો

આજની તારીખે જસપ્રીત બુમરાહ ફક્ત ભારતમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં શ્રેષ્ઠ બોલર છે. છતાં તેના પહેલી જ બોલ પર વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર છગ્ગો ફટકાર્યો. તે એક એવી ક્ષણ હતી જે ખરેખર શાનદાર હતી. જસપ્રીત બુમરાહ તેના રન-અપ તરફ પાછો ફરી રહ્યો હતો ત્યારે તેના હાવભાવમાં નિરાશા નહીં, પરંતુ આનંદની લાગણી પ્રગટ થઈ. કદાચ બુમરાહ મનમાં વિચારી રહ્યો હશે કે ભારત બીજા સ્ટાર બેટ્સમેનનો ઉદય જોઈ રહ્યો છે. તે ઓવર દરમ્યાન વૈભવે બુમરાહ સામે ઘણા શાનદાર સ્ટ્રોક રમ્યા. 

 

पहले सामने वाले बॉलर को छक्के और छक्के मारकर रुलाता हे फिर आउट होने पर खुद रोता

हाथी घोड़े पालकी खेलने की उम्र में वर्ल्ड बेस्ट
बॉलर के जज्बात से खेलता है

बच्चा है दो बार बैटिंग तो देनी चाहिए 😅 pic.twitter.com/9ql7MZYCvk

— Rakesh 2.0 🇮🇳 (@TheRakesh_IND) April 8, 2026

શાર્દુલ ઠાકુરે સૂર્યવંશીને આઉટ કર્યો

ત્યારબાદ જ્યારે શાર્દુલ ઠાકુર બોલિંગ કરવા આવ્યો, ત્યારે તેણે તેની ઓવરના છેલ્લા બોલ પર વૈભવને આઉટ કર્યો. વૈભવે માત્ર 14 બોલમાં 39 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં એક ફોર અને પાંચ સિક્સરનો સમાવેશ થાય છે. વૈભવ આઉટ થયો ત્યાં સુધીમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે પાંચ ઓવરમાં 80 રન બનાવી લીધા હતા. આઉટ થયા પછી વૈભવ પેવેલિયન પાછો ફર્યો ત્યારે તેના ચહેરા પર નિરાશાના હાવભાવ સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યા હતા.

વૈભવ સૂર્યવંશીનો વીડિયો વાયરલ 

આ દરમિયાન હવે એક વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં તે પેવેલિયન ફરતી વખતે પોતાના આંસુ લૂછતો જોવા મળે છે. તે હતાશામાં પોતાનું બેટ જમીન પર પછાડતો પણ જોવા મળે છે. વૈભવ કદાચ વધુ મોટી ઇનિંગ રમવાની ઇચ્છા રાખતો હશે. તમે કદાચ આ ફૂટેજ જોવાનું ચૂકી ગયા હશો, પરંતુ હવે આ વીડિયો સામે આવ્યો છે. 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
