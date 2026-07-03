વૈભવ સૂર્યવંશીના પર્દાપણમાં 'વિલન' બન્યો આ ખેલાડી! તક મળતા જ ધમાલ બચાવશે બેબી બોસ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ આ સમયે ઈંગ્લેન્ડમાં પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝ રમી રહી છે. શ્રેણીની પ્રથમ મેચ વરસાદને કારણે રદ્દ થઈ ગઈ હતી. આ મેચમાં બધાને આશા હતી કે વૈભવ સૂર્યવંશીને પર્દાપણની તક મળશે, પરંતુ ટીમ મેનેજમેન્યે આ યુવા ખેલાડીને મેદાનમાં ઉતાર્યો નહીં. આયર્લેન્ડ સામે પણ બે ટી20 મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશી બહાર બેઠો હતો, કારણ કે સંજૂ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ ઈનિંગની શરૂઆત કરી હતી. જોકે સંજૂ સેમસન સતત ત્રણ મેચમાં ફ્લોપ રહ્યો છે. આયર્લેન્ડ વિરુદ્ધ બે મેચમાં સંજૂએ માત્ર 5 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ મેચમાં 1 રન બનાવી આઉટ થયો હતો.
તેવામાં સંજૂ સેમસન સતત ત્રણ મેચમાં ફ્લોપ રહ્યાં બાદ તેના પર સવાલ ઉઠવા લાગ્યા છે અને તેના સ્થાને સૂર્યવંશી પાસે ઈનિંગની શરૂઆત કરાવવાની માગ ઉગ્ર બની છે. પરંતુ કેટલાક ક્રિકેટ એક્સપર્ટ અને પૂર્વ ક્રિકેટરોનું માનવું છે કે ત્રણ મેચમાં ફેલ થવાં છતાં સંજૂ સેમસન પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવો જોઈએ. પરંતુ સવાલ છે કે આખરે ફ્લોપ રહેવા છતાં સંજૂને તક આપવાની વાત કેમ થઈ રહી છે?
ટી20 વિશ્વકપ અને આઈપીએલમાં સંજૂનું દમદાર પ્રદર્શન
તેમાં કોઈ શંકા નથી કે સંજૂ સેમસન ચેમ્પિયન ખેલાડી છે. તેણે તાજેતરમાં આઈપીએલ 2026મા ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ માટે દમદાર પ્રદર્શન કર્યું અને આ વર્ષે ટીમ ઈન્ડિયાને ટી20 વિશ્વ ચેમ્પિયન બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ કારણ છે કે ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર નિષ્ફળ રહેવા છતાં સંજૂ સેમસનને બહાર કરવામાં આવી રહ્યો નથી, જેથી સૂર્યવંશીને પર્દાપણ કરવાની તક મળી રહી નથી.
મહત્વનું છે કે સંજૂ સેમસને ટી20 વિશ્વકપમાં સૌથી પહેલા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ એક રીતે વર્ચુઅલ ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચમાં 50 બોલમાં 97 રન ફટકારી ભારતને સેમીફાઈનલમાં પહોંચાડવાનું કામ કર્યું હતું. ત્યારબાદ સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે 42 બોલમાં 89 રન ફટકાર્યા હતા, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયા ફાઈનલમાં પહોંચી હતી. ફાઈનલમાં સંજૂ સેમસને ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 46 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયા ચેમ્પિયન બની હતી. સંજૂની આ ત્રણ ઈનિંગને કારણે પસંદગીકારો સતત તક આપી રહ્યાં છે.