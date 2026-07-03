Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /વૈભવ સૂર્યવંશીના પર્દાપણમાં વિલન બન્યો આ ખેલાડી! તક મળતા જ ધમાલ બચાવશે બેબી બોસ

વૈભવ સૂર્યવંશીના પર્દાપણમાં 'વિલન' બન્યો આ ખેલાડી! તક મળતા જ ધમાલ બચાવશે બેબી બોસ

આઈસીસી ટી20 વિશ્વકપ 2026મા સંજૂ સેમસને ટીમ ઈન્ડિયા માટે નોકઆઉટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. સંજૂના આ પ્રદર્શનના દમ પર આયર્લેન્ડ અને ઈંગ્લેન્ડ સામે મેચમાં ફ્લોપ રહેવા છતાં તેને સતત તક આપવામાં આવી રહી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 03, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:52 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીના પર્દાપણમાં 'વિલન' બન્યો આ ખેલાડી! તક મળતા જ ધમાલ બચાવશે બેબી બોસ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જાણો ચોમાસામાં કેવું હોવું જોઈએ સ્કિન કેર રુટીન, ભેજ અને વરસાદમાં પણ સ્કિન કરશે ગ્લો
monsoon1 hr ago
2
donald trump1 hr ago
3
agriculture india1 hr ago
4
gujarat1 hr ago
5
surat1 hr ago