ગુજરાતી ન્યૂઝSports

6,6,6,6,6... IPL 2026 પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશીનું તૂફાન, 14 બોલમાં ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારીને કર્યો કમાલ

Vaibhav Suryavanshi 14 Balls Fifty: વૈભવ સૂર્યવંશીએ IPL 2026ની સિઝન પહેલા જ ધમાકદાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યો છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ DY પાટિલ T20 ટુર્નામેન્ટમાં માત્ર 14 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 26, 2026, 09:05 PM IST
  • IPL 2026 પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશીનું જોવા મળ્યું વિસ્ફોટક ફોર્મ
  • વૈભવ સૂર્યવંશીનું શાનદાર ફોર્મ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સારા સમાચાર
  • વૈભવની 14 બોલમાં ફિફ્ટી અને અર્જુન તેંડુલકરની અડધી સદીથી DY પાટિલ બ્લુની જીત

Vaibhav Suryavanshi 14 Balls Fifty: IPL 2026 પહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી ફરી એકવાર ફોર્મમાં જોવા મળી રહ્યો છે. વૈભવ હાલમાં ચાલી રહેલ DY પાટિલ T20 ટુર્નામેન્ટમાં આ કમાલ કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, વૈભવે માત્ર 14 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. આ ઇનિંગ રન ચેઝ દરમિયાન આવી હતી. વૈભવનું આ ફોર્મ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે એક મોટી ખુશખબરી છે.

ડીવાય પાટિલ બ્લુ માટે રમતા વૈભવે ઈન્ડિયન નેવી સામેની મેચમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું. આ યુવા બેટ્સમેને 19 બોલમાં 331.58ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી 63 રન બનાવ્યા, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સર ફટકાર્યા. નોંધનીય છે કે, વૈભવે શરૂઆતમાં 12 બોલમાં 43 રન પર પહોંચ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે એક સિક્સર અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી.

વૈભવની ટીમે મેચ જીતી લીધી
મેચની વાત કરીએ તો, પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઈન્ડિયન નેવીની ટીમે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 219 રન બનાવ્યા હતા. ટીમ તરફથી ઓપનર કુંવર પાઠકે સૌથી વધુ 53 બોલમાં 11 ચોગ્ગા અને 3 સિક્સરની મદદથી 87 રન બનાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત પાંચમા નંબર પર બેટિંગ કરવા ઉતરેલા નીતિન તનવરે પણ 57 રન બનાવ્યા હતા.

— Rithik Rajeev Yadav (@Rithikdb5) February 26, 2026

ત્યારબાદ ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી વૈભવ સૂર્યવંશીની ડીવાય પાટિલ બ્લુ કીએ 5 બોલ બાકી રહેતા 19.1 ઓવરમાં 225/5 રન બનાવીને જીત હાસિલ કરી હતી. ટીમ માટે વૈભવ ઉપરાંત અર્જુન તેંડુલકરે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. અર્જુને 29 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 સિક્સરની મદદથી 55 રન બનાવ્યા.

વૈભવે IPLમાં 35 બોલમાં ફટકારી હતી સદી
આ પહેલી વાર નથી, જ્યારે વૈભવે પોતાની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સથી બધાનું દિલ જીતી લીધું હોય. 2025ની IPLમાં વૈભવે માત્ર 35 બોલમાં સદી ફટકારીને ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું હતું. આ સાથે વૈભવ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી ફાસ્ટ સદી ફટકારનાર ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. IPLમાં તેની વિસ્ફોટક સદી સમયે વૈભવ 14 વર્ષ અને 32 દિવસનો જ હતો.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

vaibhav suryavanshidy patil t20 cupipl 2026વૈભવ સૂર્યવંશીડીવાય પાટિલ ટી20 કપ

