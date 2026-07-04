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વૈભવ સૂર્યવંશીનું ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ, સૌથી નાની ઉંમરે રમીને રચ્યો ઇતિહાસ; હવે દરેક મેચથી થશે 'રૂપિયાનો વરસાદ'

Vaibhav Sooryavanshi Debut: ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી T20 મેચમાં ભારત માટે સૌથી નાની ઉંમરે ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ કરનાર ખેલાડી બન્યો વૈભવ સૂર્યવંશી. IPL બાદ હવે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટથી પણ કમાણી વધશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:00 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીનું ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ, સૌથી નાની ઉંમરે રમીને રચ્યો ઇતિહાસ; હવે દરેક મેચથી થશે 'રૂપિયાનો વરસાદ'
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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