વૈભવ સૂર્યવંશીનું ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ, સૌથી નાની ઉંમરે રમીને રચ્યો ઇતિહાસ; હવે દરેક મેચથી થશે 'રૂપિયાનો વરસાદ'

Vaibhav Sooryavanshi Debut: ભારતીય ક્રિકેટના ઊભરતા સિતારા વૈભવ સૂર્યવંશીની રાહ આખરે પૂરી થઈ ગઈ છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડમાં રમાયેલી બીજી T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચમાં તેને ભારત તરફથી ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી. મેદાન પર ઉતરતાની સાથે જ વૈભવે ઇતિહાસ રચી દીધો અને તે ભારત માટે સૌથી નાની ઉંમરે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ રમનાર ખેલાડી બની ગયો છે.
IPL 2026માં શાનદાર પ્રદર્શન બાદ તેના ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂની સતત ચર્ચા થઈ રહી હતી. આયર્લેન્ડ પ્રવાસ માટે ટીમમાં પસંદગી થઈ હોવા છતાં તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં જગ્યા મળી ન હતી. પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ સામે આખરે તેનું સપનું પૂરું થયું. જો કે, ઇંગ્લેન્ડ સામેની પોતાની ડેબ્યૂ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનું પ્રદર્શન એટલું ખાસ રહ્યું નથી. વૈભવ માત્ર 14 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગયો હતો. વિલ જેક્સે તેને આઉટ કર્યો હતો. વૈભવ સૂર્યવંશી 10 બોલમાં 14 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો.
દરેક T20 મેચથી કેટલી થશે કમાણી?
BCCIની વર્તમાન મેચ ફી વ્યવસ્થા અનુસાર ભારતીય ખેલાડીઓને ફોર્મેટ પ્રમાણે ચૂકવણી કરવામાં આવે છે.
આવી સ્થિતિમાં વૈભવ સૂર્યવંશીને પણ દરેક T20 ઇન્ટરનેશનલ મેચ રમવા પર 3 લાખ રૂપિયા મેચ ફી મળવાની શક્યતા છે.
BCCI સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટથી પણ થશે મોટી કમાણી
મેચ ફી ઉપરાંત ખેલાડીઓની મોટી કમાણી BCCIના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટથી થાય છે. આમાં ખેલાડીઓને અલગ-અલગ ગ્રેડમાં રાખવામાં આવે છે.
હાલમાં વૈભવનો સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ જાહેર થયો નથી. જો ભવિષ્યમાં તેનો કોઈ ગ્રેડમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે, તો મેચ ફી ઉપરાંત વાર્ષિક કરોડો રૂપિયાની વધારાની કમાણી પણ થશે.
IPLમાંથી પહેલા જ કમાઈ ચૂક્યો છે કરોડો રૂપિયા
વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 14 વર્ષની ઉંમરે IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. રાજસ્થાન રોયલ્સે IPL 2025ની હરાજીમાં 30 લાખ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઈઝ ધરાવતા વૈભવને 1.10 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો. IPL 2026માં પણ વૈભવ આ જ રકમ પર ટીમનો હિસ્સો રહ્યો હતો. આ રીતે માત્ર બે IPL સીઝનની ફીથી જ વૈભવ 2.20 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી ચૂક્યો છે.
કરિયરની શાનદાર શરૂઆત
નાની ઉંમરે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કરનાર વૈભવ સૂર્યવંશી પાસેથી ભારતીય ક્રિકેટને મોટી આશાઓ છે. જો તેનું પ્રદર્શન સતત સારું રહેશે, તો મેચ ફી, સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ, આઈપીએલ અને બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ દ્વારા તેની કમાણી આવનારા વર્ષોમાં અગણિત ગણી વધી શકે છે.