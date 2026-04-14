રાજસ્થાન રોયલ્સમાં ખુશ નથી વૈભવ સૂર્યવંશી, કોચના નિવેદનથી ખળભળાટ, જાણો શું છે કારણ ?

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsરાજસ્થાન રોયલ્સમાં ખુશ નથી વૈભવ સૂર્યવંશી, કોચના નિવેદનથી ખળભળાટ, જાણો શું છે કારણ ?

Vaibhav Suryavanshi : 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમથી નાખુશ છે. સનરાઇઝર્સ સામે ગોલ્ડન ડક આઉટ થયા બાદ કોચ ટ્રેવર પેનીએ આ ખુલાસો કર્યો છે. રાજસ્થાન હવે 19 એપ્રિલે KKR સામે ટકરાશે, જ્યાં સૂર્યવંશીની ભૂમિકા પર બધાની નજર રહેશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 02:46 PM IST
Vaibhav Suryavanshi : IPL 2026 સીઝનમાં શાનદાર શરૂઆત કરનાર 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં રાજસ્થાન રોયલ્સની રણનીતિથી સંપૂર્ણપણે ખુશ નથી. ટીમ માટે 200 રન બનાવી ચૂકેલા આ યુવા ખેલાડીએ તાજેતરમાં 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે સતત ઉપયોગ થવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં સૂર્યવંશી 'ગોલ્ડન ડક'નો શિકાર બન્યો. ડેબ્યુટન્ટ ફાસ્ટ બોલર પ્રફુલ હિંગે તેને આઉટ કર્યો, જેણે શોર્ટ-પિચ બોલ પર કેચ આઉટ કરાવ્યો હતો. બોલ તેના બેટની ઉપરની ધાર પર ટકરાયો અને સીધો વિકેટકીપર સલિલ અરોરાના હાથમાં ગયો.

ફિલ્ડિંગ કોચે કર્યો મોટો ખુલાસો

મેચ દરમિયાન રાજસ્થાન રોયલ્સના ફિલ્ડિંગ કોચ ટ્રેવર પેનીએ એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો. તેમણે કહ્યું કે વૈભવ એ વાતથી નિરાશ છે કે તેને સતત ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર તરીકે તૈનાત કરવામાં આવી રહ્યો છે, એક એવી ભૂમિકા જે તેને ફિલ્ડિંગ કરવાની તકથી દૂર રાખે છે. પેનીએ કહ્યું, "જ્યારે તે છેલ્લી મેચમાં રમ્યો નહોતો ત્યારે તે ખુશ નહોતો. તેને ફિલ્ડિંગ કરવાનું પસંદ છે. એવું નથી કે તે ખરાબ ફિલ્ડર છે.

ડોનોવન ફેરેરા તેની ફિટનેસ પાછી મેળવીને ટીમમાં પાછા ફર્યા પછી સૂર્યવંશીને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. SA20 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન ફેરેરા કોલરબોન ઇજા સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો, પરંતુ ત્યારથી તે સંપૂર્ણપણે ફિટ થઈ ગયો છે અને તેની અસાધારણ ફિલ્ડિંગ કુશળતાને કારણે તેણે ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

SRH સામેની મેચ દરમિયાન ફેરેરાએ આ સાબિત કરી બતાવ્યું. જ્યારે ટીમ 5 વિકેટ ગુમાવીને 9 રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી ત્યારે તે ઇનિંગને સ્થિર કરવા માટે આગળ વધ્યો. ફેરેરાએ 44 બોલમાં 69 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 7 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

તેણે રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે છઠ્ઠી વિકેટ માટે 118 રનની ભાગીદારી નોંધાવી. જે IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી ભાગીદારીમાંની એક છે. નોંધનીય છે કે, આ IPLમાં ફેરેરાની પ્રથમ અડધી સદી હતી. આ પહેલા ફરેરાને IPLમાં ઘણી તકો મળી નહોતી. તેણે 2024માં RR માટે બે મેચ રમી હતી પરંતુ તેને બેટિંગ કરવાની તક મળી નહોતી. તે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ફક્ત એક જ મેચ રમ્યો હતો.

શું સૂર્યવંશી ફરી એકવાર 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે દેખાશે ?

RRને આ મુકાબલામાં સિઝનની પહેલી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ટીમનો આગામી મુકાબલો 19 એપ્રિલે કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) સામે ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે યોજાવાનો છે. એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનો ફરી એકવાર 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે રમાડવામાં આવે છે કે પછી શરૂઆતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન આપવામાં આવશે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

