/વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ આડે કોનો ઈગો આવી રહ્યો છે ? ટીમ મેનેજમેન્ટનો કે પછી...

Vaibhav Sooryavanshi : IPL 2026માં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરનાર અને સૌથી વધુ રન ફટકારનાર વૈભવ સૂર્યવંશીને હજુ પણ ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સી માટે રાહ જોવી પડી રહી છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ નથી કે વૈભવ સૂર્યવંશી ક્યારે ડેબ્યૂ કરશે, પરંતુ જો ટીમ મેનેજમેન્ટ પોતે સ્વીકારે છે કે આ યુવા ખેલાડી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, તો પછી તેને રોકવામાં કેમ આવી રહ્યો છે ?
આયર્લેન્ડ સામે શરમજનક હાર બાદ આ પ્રશ્ન વધુ મહત્વનો બની ગયો છે. ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, વૈભવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, તેમાં કોઈ શંકા નથી. જો કે, તેને પણ તે જ પ્રોસેસ અપનાવવી પડશે, જેમાંથી અન્ય ખેલાડીઓ પસાર થયા છે.
તૈયાર છે છતાં રમશે નહીં, આ કેવો તર્ક ?
ક્રિકેટમાં ખેલાડી ન રમવાના સામાન્ય રીતે બે જ કારણો હોય છે, કાં તો તે તૈયાર નથી હોતો અથવા ટીમમાં તેના માટે કોઈ સ્થાન નથી. પરંતુ અહીં કહાની સંપૂર્ણપણે અલગ છે. ટીમ મેનેજમેન્ટ પોતે સ્વીકારે છે કે વૈભવ તૈયાર છે. છતાં તેને તક મળી રહી નથી. બીજી તરફ ટીમ મેચો હારી રહી છે. તેથી સ્વાભાવિક રીતે પ્રશ્ન ઊભો થાય કે ખરેખર તેને રોકી કોણ રહ્યું છે ?
શું ખરેખર આ ફક્ત 'પ્રોસેસ' માટે છે ? કે પછી ટીમ મેનેજમેન્ટ તેના પ્રારંભિક નિર્ણયથી પાછળ હટવા તૈયાર નથી ?
ટેન ડોશેટ પણ સંજુ સેમસનના બચાવમાં આવ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે સંજુએ ત્રણ મહિના પહેલા ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી અને ટીમ ખેલાડીઓને સતત તક આપવા માંગે છે. આ દલીલ માન્ય લાગે છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ફક્ત ભૂતકાળના યોગદાનથી ટકી શકતું નથી.
દરેક શ્રેણી નવા પડકારો લાવે છે. જો પ્રદર્શન સતત ખરાબ થતું રહે અને બેન્ચ પર બેઠેલો ખેલાડી દેશનો સૌથી ચર્ચિત બેટ્સમેન હોય, તો ચર્ચા અનિવાર્ય છે. જ્યારે મેચ હારવા છતાં ટીમ બદલાતી નથી, ત્યારે પ્રશ્નો કેપ્ટન પર નહીં, પરંતુ માનસિકતા પર ઉભા થાય છે.
ભારત આયર્લેન્ડ સામે શ્રેણી હારી ગયું, બીજી મેચ માત્ર એક રનથી ગુમાવી દીધી. આવી મેચો પછી ટીમો ઘણીવાર પ્રયોગ કરે છે, છતાં ભારતે વૈભવને બાજુ પર રાખ્યો. મેસેજ સ્પષ્ટ હતો વર્તમાન પ્રદર્શન કરી રહેલા ખેલાડીઓ પર વિશ્વાસ મૂકવો. આ જ નિર્ણય છે જે હવે ટીકાનો વિષય બન્યો છે.
શું પ્રતિભા કરતાં 'પ્રોસેસ' વધુ મહત્વપૂર્ણ છે ?
દરેક ખેલાડીએ પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ, તે એક સિદ્ધાંત છે. પરંતુ દરેક સિદ્ધાંતમાં અપવાદો હોય છે. જો સચિન તેંડુલકરે 16 વર્ષની ઉંમરે 'પ્રોસેસ'ની રાહ જોતો રહ્યો હોત, તો ભારતીય ક્રિકેટનો ઇતિહાસ અલગ હોત.
જો 15 વર્ષનો બેટ્સમેન IPLમાં વિશ્વના શ્રેષ્ઠ બોલરો સામે 776 રન બનાવી શકે છે, તો પછી સવાલ થવો સ્વાભાવિક છે કે તેની પાસે સાબિત કરવા માટે બીજું શું બાકી છે ?
ઈગો નહીં... પણ નિર્ણય પર ચોક્કસ પ્રશ્ન ઉઠાવી શકાય
ટીમ મેનેજમેન્ટ પર 'ઈગો'નો સીધો આરોપ લગાવવો વહેલું ગણાશે. જો કે, એક વાત ચોક્કસ છે આ મામલો હવે ફક્ત પસંદગીનો નથી. દરેક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વૈભવ વિશે પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવે છે અને દરેક પ્રતિભાવમાં તે જ 'પ્રોસેસ'નો ઉલ્લેખ કરવામાં આવે છે. દરેક મેચ પછી ચર્ચા વધુ તીવ્ર બને છે કારણ કે, જ્યારે અધિકારીઓ પોતે સ્વીકારે છે કે કોઈ ખેલાડી તૈયાર છે, ત્યારે તેને વારંવાર બાજુ પર રાખવાથી અનિવાર્યપણે નિર્ણય પર શંકા થાય છે.
બધાની નજર હવે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર
ભારત ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. જો વૈભવ સૂર્યવંશીને ત્યાં પણ તક નહીં મળે, તો 'પ્રોસેસ' અંગેની દલીલ કદાચ વધુ વિશ્વસનીયતા ગુમાવશે. પ્રશ્ન પછી ફક્ત વૈભવ ક્યારે રમશે તે નહીં હોય, પરંતુ એ હશે કે ભારતીય ક્રિકેટમાં અસાધારણ પ્રતિભાને પણ તેના વારાની રાહ જોવી પડશે ?