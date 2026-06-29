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વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ આડે કોનો ઈગો આવી રહ્યો છે ? ટીમ મેનેજમેન્ટનો કે પછી...

Vaibhav Sooryavanshi : ભારતીય ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે સ્વીકાર્યું કે વૈભવ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે, પરંતુ જણાવ્યું કે, અન્ય ખેલાડીઓની જેમ તેને પણ 'પ્રોસેસ'માંથી પસાર થવું પડશે. જેના કારણે સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે કે, જો ટીમ મેનેજમેન્ટ પોતે ખેલાડીને તૈયાર માને છે, તો પછી તેના ડેબ્યૂના આડે શું આવી રહ્યું છે - સિલેક્શનની વ્યૂહરચના, હાલના ખેલાડીઓ પર નિર્ભરતા કે 'પ્રોસેસ'નું બહાનું ?

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:36 PM IST
વૈભવ સૂર્યવંશીના ડેબ્યૂ આડે કોનો ઈગો આવી રહ્યો છે ? ટીમ મેનેજમેન્ટનો કે પછી...
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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