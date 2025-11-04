Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્યાની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ એન્ટ્રી, આ ટૂર્નામેન્ટ રમશે, જિતેશ શર્મા બન્યો કેપ્ટન

 India Squad For Rising Stars Asia Cup 2025: 14 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહેલ ટૂર્નામેન્ટ માટે વૈભવ સૂર્યવંશીની પસંદગી ટીમ ઈન્ડિયા માટે થઈ છે. આ ટૂર્નામેન્ટ માટે વિકેટકીપર બેટર જિતેશ શર્માને મોટી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રિયાંશ આર્યાની ટીમ ઈન્ડિયામાં થઈ એન્ટ્રી, આ ટૂર્નામેન્ટ રમશે, જિતેશ શર્મા બન્યો કેપ્ટન

ભારતે રાઇઝિંગ એશિયા કપ માટે ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. યુવા બેટર વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી આ ટીમમાં થઈ છે. 14 નવેમ્બરથી આ ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થશે. આઈપીએલમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ઘણા યુવા ખેલાડીઓને આ ટૂર્નામેન્ટ માટે ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. જિતેશ શર્માને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે.

15 ખેલાડીઓમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનું પણ નામ
રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ, જેને પહેલા ઇમર્જિંગ એશિયા કપના નામથી ઓળખવામાં આવતો હતો, તે માટે ભારતની 15 સભ્યોની ટીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. 15 ખેલાડીઓમાં 14 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીને વ્હાઇટ બોલ ક્રિકેટમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

વૈભવ સૂર્યવંશી ભારતની સીનિયર ટીમ માટે ક્યારે રમશે? આ સવાલ સતત ઉઠી રહ્યો છે અને તેનો જવાબ પણ કેટલાક લોકોને મળતો રહ્યો છે. રાજસ્થાન રોયલ્સમાં તેના કેપ્ટન રહેલા સંજૂ સેમનસ પ્રમાણે વૈભવ આગામી એક-બે વર્ષમાં ઈન્ડિયા રમવા માટે તૈયાર હશે. આવું જ વૈભવ સૂર્યવંશીના કોચ મનીષ ઓઝાનું પણ માનવું છે.

જિતેશ શર્મા કેપ્ટન, પ્રિયાંશ આર્યાની પણ એન્ટ્રી
આરસીબી તરફથી આઈપીએલ રમનાર જીતેશ શર્માને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. જિતેશ હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયામાં ભારતીય ટીમ સાથે ટી20 સિરીઝ રમી રહ્યો છે. આ સિવાય ટીમમાં પંજાબ કિંગ્સના ઓપનર પ્રિયાંશ આર્યાને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આ સિવાય નેહલ વઢેરા, નમન ધીરને વાઇસ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. તો રમનદીપ સિંહ, આશુતોષ શર્મા જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. ઈન્ડિયા એને ગ્રુપ બીમાં ઓમાન, યુએઈ અને પાકિસ્તાન એ સાથે રાખવામાં આવ્યું છે.

રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ એશિયા કપ માટે ભારત એ ટીમ
જીતેશ શર્મા (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, નેહલ વાઢેરા, પ્રિયાંશ આર્ય, આશુતોષ શર્મા, નમન ધીર, સૂર્યાંશ શેડગે, રમનદીપ સિંહ, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, યશ ઠાકુર, ગુર્જનપ્રીત સિંહ, વિજય કુમાર વ્યાસ, હર્ષ દુબે, અભિષેક પોરલ, સુયશ શર્મા.

ભારત Aનો કાર્યક્રમ
14 નવેમ્બર - યુએઈ સામે
16 નવેમ્બર - પાકિસ્તાન A સામે
૧૮ નવેમ્બર - ઓમાન સામે
21 નવેમ્બર - પહેલી સેમિફાઇનલ
21 નવેમ્બર - બીજી સેમિફાઇનલ
23 નવેમ્બર - ફાઇનલ
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi in Team IndiaRising stars Asia Cup

Trending news