વૈભવ સૂર્યવંશી અચાનક વિજય હજારે ટ્રોફીમાંથી બહાર, ફક્ત એક મેચ બાદ છોડી ટુર્નામેન્ટ, જાણો શું છે કારણ

Vaibhav Suryavanshi : વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમનાર વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. એવા અહેવાલ છે કે વૈભવ સૂર્યવંશી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 25, 2025, 08:12 PM IST

Vaibhav Suryavanshi : ક્રિકેટ જગતમાં સતત નવા સ્ટાર્સ ઉભરી રહ્યા છે. એક સમયે સચિન તેંડુલકર, રાહુલ દ્રવિડ, ગાવસ્કર, યુવરાજ સિંહ, ગૌતમ ગંભીર અને મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીના નામ મેદાન પર ગુંજી રહ્યા હતા, પરંતુ હવે વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, હાર્દિક પંડ્યા અને અભિષેક શર્મા જેવા મોટા અને ઉભરતા સ્ટાર્સના નામ સાંભળવા મળે છે. આ દરમિયાન બિહારની શેરીઓમાંથી ઉભરતો એક નાનો સ્ટાર પણ ચમકી રહ્યો છે. તેનું નામ વૈભવ સૂર્યવંશી છે. સામાન્ય લોકો, ક્રિકેટ જગત અને રાજકારણીઓમાંથી દરેક જણ હવે તેના વિશે વાત કરી રહ્યા છે. નવીનતમ અપડેટ મુજબ, તાજેતરની વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તોફાની ઇનિંગ્સ રમ્યા બાદ, વૈભવ સૂર્યવંશી હવે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.

સૂર્યવંશી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર

મેદાન પર વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સ રમતા વૈભવ સૂર્યવંશીને જોવા માટે ચોહકોએ થોડી રાહ જોવી પડશે. સૂર્યવંશી ફક્ત એક મેચ પછી ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. કારણ કે તે એક ખાસ એવોર્ડ સમારોહમાં ભાગ લેવાનો છે. તેને ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ તરફથી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર મળવાનો છે. આ માટે તે તેની પહેલી મેચ પછી દિલ્હી પહોંચ્યો છે.

ગુગલ પર સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલ ક્રિકેટર 

વૈભવ સૂર્યવંશી 2025માં ગુગલ પર સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલ ક્રિકેટર છે, જોકે તેને હજુ સુધી ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું નથી. લોકો તેની પાવરફુલ બેટિંગથી પ્રભાવિત થયા છે. દરેક જગ્યાએ એક પ્રશ્ન પૂછાઈ રહ્યો છે, ઘરેલુથી લઈને જુનિયર સ્તર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પોતાની છાપ છોડનાર વૈભવને ભારતીય ટીમમાં ક્યારે સ્થાન મળશે ? 

વૈભવ સૂર્યવંશીએ વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26ની પહેલી જ મેચમાં બિહાર માટે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. તેણે અરુણાચલ પ્રદેશ સામે 84 બોલમાં 16 ચોગ્ગા અને 15 છગ્ગા ફટકારીને 190 રન બનાવ્યા હતા. આ ઇનિંગ પછી તેની ફેન ફોલોઇંગમાં વધારો થયો છે. કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે પોતે 'X' પર પૂછ્યું છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીને આખરે ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારે સ્થાન મળશે.

ટાઇટલ જીત્યું

વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ઇતિહાસ રચતા વૈભવ સૂર્યવંશી 14 વર્ષની ઉંમરે લિસ્ટ A અને T20 ક્રિકેટ બંનેમાં સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ મેન ક્રિકેટર બન્યો. તે 14 વર્ષની ઉંમરે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી પણ બન્યો. અગાઉ પાકિસ્તાનના ઝહૂર ઈલાહીએ આ ખિતાબ પોતાના નામે કર્યો હતો, તેણે 15 વર્ષ અને 209 દિવસની ઉંમરે લિસ્ટ A સદી ફટકારી હતી. સચિન તેંડુલકરે માત્ર 16 વર્ષ અને 205 દિવસની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેણે 14 વર્ષની ઉંમરે મુંબઈ માટે પોતાની પહેલી સદી પણ ફટકારી હતી. આ એક મુખ્ય કારણ છે કે લોકો હવે વૈભવ સૂર્યવંશીની તુલના આ દિગ્ગજ ક્રિકેટર સાથે કરી રહ્યા છે.

